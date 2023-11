La DPZ apoya que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 y tenga un nuevo estadio de fútbol

El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado una moción conjunta del PSOE, En Común-IU y CHA que muestra el respaldo de la institución a que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 y a que la capital aragonesa tenga un campo de fútbol “acorde a sus necesidades”. El texto, que también ha sido apoyado por Vox, recuerda que la construcción del nuevo estadio “es responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza” y muestra “el rotundo rechazo de la DPZ al ruido mediático generado desde el Partido Popular para desprestigiar a esta institución”.

“Ante toda la incertidumbre que ha rodeado la construcción del nuevo campo de fútbol y al no tener ningún documento sobre el proyecto, la decisión de la Diputación de Zaragoza ha sido de no participar en la sociedad mixta que impulsará el nuevo estadio. Lo cual, nada tiene que ver con su rotundo apoyo a que Zaragoza cuente con un estadio de fútbol acorde a sus necesidades, pero debe quedar claro que es responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Zaragoza”, destaca la moción. “Desde los grupos provinciales PSOE, En Común-IU y CHA no vamos a consentir que una mera estrategia política marcada por el interés electoral desprestigie a la Diputación Provincial de Zaragoza, y queremos reafirmar nuestro total apoyo a que la ciudad de Zaragoza sea sede del Mundial de Fútbol de 2030 y a que disponga de un campo de fútbol acorde a sus necesidades”.

La moción recuerda que la construcción de un nuevo estadio en Zaragoza lleva más de 20 años en proceso con cuatro proyectos fallidos, uno de los cuales “fue paralizado por un recurso del PP y del PAR”. “Centrándonos en la historia más reciente, es en 2019 cuando el Partido Popular retoma el asunto en plena campaña electoral, procediendo de igual modo en las últimas elecciones municipales de 2023. Comienza entonces un proceso de licitación urgente del nuevo estadio, que desemboca en un nuevo fracaso, puesto que el concurso queda desierto”, detalla el texto aprobado por el pleno. “Tras dicho fracaso, y sin asumir responsabilidades, el proyecto de la Romareda da un giro de 180 grados y la alcaldesa de Zaragoza propone que las administraciones públicas, entre ellas la Diputación de Zaragoza, participen en su financiación”.

La moción continúa repasando lo sucedido con el campo de fútbol señalando que “es entonces cuando comienza una carrera por llegar al mes de octubre con la constitución de una sociedad mixta para la construcción del nuevo estadio”. “Y lo que es realmente inaudito y alarmante: proponen a esta institución que tome la decisión de participar en dicha sociedad sin disponer de información alguna al respecto, sin conocer el modelo de sociedad, el coste del proyecto, las fórmulas de financiación…”, critican el PSOE, En Común-IU y CHA.

En este sentido, la moción destaca que “la Diputación de Zaragoza, para decidir el destino de su presupuesto a cualquier proyecto, está en la obligación de cerciorarse de que es una inversión seria, transparente y viable”. También subraya que la razón de ser de la institución provincial es apoyar a los 292 municipios de la provincia, “especialmente con los de menor capacidad económica y técnica”.

Por último, la moción recalca que la Diputación de Zaragoza colabora “estrechamente” con el Real Zaragoza desde el año 2015 aportando “una significativa cantidad económica” para su funcionamiento y que “el éxito del proyecto no depende de si la Diputación participa o no en la financiación”. “Por eso todo el ruido mediático que se ha generado ha sido pura estrategia política del Partido Popular. Lejos de pedir perdón, su objetivo ha sido y sigue siendo generar más polémica y trasmitir a la afición y a los zaragozanos una imagen de confrontación que genera frustración y desconfianza”, lamentan los grupos proponentes, que insisten en que “el Partido Popular es el responsable único de sacar adelante el campo de fútbol y ha fracasado por dejación de funciones”

Tras la sesión se ha celebrado un pleno extraordinario solicitado por el PP para debatir otra moción en la que se pedía que la Diputación de Zaragoza entre a financiar el nuevo campo de fútbol de La Romareda. La propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, En Común-IU y CHA y la abstención de Vox.

“Es difícil entrar en una propuesta que no se conoce”, ha defendido el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, en el debate de esta segunda moción. “Yo dije que la Diputación iba a estar a la altura de las circunstancias y efectivamente lo estamos, porque no podemos meter a esta institución en algo que no conocemos hipotecándola y endeudándola para años venideros. No tenemos ni un solo papel al respecto y ya hemos dejado claro que no vamos a participar”.

En este sentido, Sánchez Quero ha insistido en “el único responsable con mayúsculas de que no haya campo de fútbol en Zaragoza es Jorge Azcón, porque lleva más de cuatro años engañando a los zaragozanos y a los aficionados”. No obstante, el presidente también ha deseado “suerte” y “acierto” al Ayuntamiento de Zaragoza en este nuevo intento de construir el estadio. “No tengo ninguna duda de que Zaragoza, como cuarta ciudad de España, debe ser sede mundialista en 2030, pero si no se ponen a trabajar ya nos quedaremos sin Mundial", ha advertido.

