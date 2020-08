Víctor Fernández: "Estamos preparados. Y mucho mejor todos desde que conocemos fecha, hora y rival"

Llegó el día. Llegan los playoffs. Adulterados, pero aquí están. La plantilla del Real Zaragoza, que en la mañana de este miércoles tuvo trabajo psicológico con la charla motivacional que impartió Toni Nadal (el tío de Rafa), por la tarde llevaba a cabo en las instalaciones del Hotel Meliá Villaitana, en Benidorm, su segundo y último ensayo en tierras alicantinas antes de medirse al Elche Club de Fútbol, en el duelo correspondiente a la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División previsto para este jueves en el estadio Martínez Valero, a partir de las 22 horas (desde las 21,30 horas en COPE+ZGZ, en el 88.5 de la FM).

Bajo la dirección de Víctor Fernández, los 24 jugadores desplazados a Benidorm (los 20 disponibles del primer equipo más 4 del filial) llevaban a cabo diversos ejercicios con balón a través de los cuales el técnico zaragocista y sus futbolistas terminaban de pulir los últimos detalles de cara al trascendental encuentro de Elche. Se recupera Guitián para la defensa, pero se buscan soluciones para el ataque ante las ausencias de Luis Suárez y Puado.

Antes, por la mañana, efectivamente, Víctor Fernández había sorprendido a sus jugadores con una charla motivacional impartida en uno de los salones del hotel por Toni Nadal. Durante unos 45 minutos, el que fuera entrenador de su sobrino Rafa hasta 2017 y actualmente conferenciante y presentador de 'La España llena'(Movistar) trató de infundir los ánimos necesarios en la víspera de un partido tan importante en una plantilla con el hastío mental que llevan acumulado en los últimos trece meses unos jugadores tan cansados en lo físico como en lo psicológico.



En la previa del partido de Elche, cuando todavía resuena el eco de sus contundentes palabras del pasado domingo, Víctor Fernández comenzaba afirmando: "Estamos preparados". Así se mostraba el técnico justo antes de comenzar "las dos semanas más importantes de la temporada", según él las calificaba.

"Estamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, dispuestos para resistir y para luchar hasta el último momento y dar todo lo que tenemos para sentirnos orgullosos de nosotros mismos", explicaba un Víctor Fernández que cree que "hemos mejorado mucho en estos últimos días, desde el momento en que ya supimos para qué entrenábamos, quién es nuestro rival y cuál sería el día de esta primera batalla". En ese sentido, el preparador zaragocista apuntaba que "nos ha venido muy bien desplazarnos hasta Benidorm para alejarnos un poco de la ciudad y concentrarnos más en nuestro objetivo".

Sobre las claves del encuentro de este jueves, Víctor Fernández recordaba que "no es un partido de Liga, no tiene nada que ver. Es una eliminatoria a 180 ó 210 minurtos y no podemos tener ningún espacio de abandono, sino máxima atención y estar lo más acertados posible, porque no hay margen para recuperar. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y actuar con sentido colectivo más reforzado que nunca. Y ser serios y rigurosos", añadía.

Enfrente estará un rival, el Elche, al que el técnico del cuadro aragonés tiene en alta estima: "Tenemos enfrente a un gran rival, que tiene muchos recursos futbolísticos. Me gusta mucho su propuesta y su apuesta por jugadores de calidad y con habilidad. Nos va a exigir muchísimo y nos obligará a estar muy atentos", señalaba. "También van a tener una gran ilusión, pero somos el Real Zaragoza y tenemos que intentar aprovechar esta gran oportunidad", concluía.