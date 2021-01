El Real Zaragoza no falla ante el Logroñés y consigue una victoria tan solvente como imprescindible (2-0)

Juan Ignacio Martínez está empezando a obrar el milagro de conseguir resucitar al Real Zaragoza, al que, de momento, ha hecho dormir fuera del descenso tras vencer este viernes por dos a cero en La Romareda a la U.D. Logroñés. El técnico alicantino ha logrado siete de los nueve puntos en disputa tras sus tres primeros partidos de liga al frente del conjunto aragonés. Y ante los riojanos era obligado ganar para seguir con vida y para ratificar que el equipo está iniciando una recuperación de verdad.

Acabar la primera vuelta con los 20 puntos alcanzados (JIM cogió al equipo con 13 apenas hace tres jornadas), era el mínimo exigible para seguir aspirando a la salvación. Se ha demostrado que el enfermo aún tiene curación desde que ha llegado un técnico con experiencia, sentido común y capacidad de motivación. Y eso que todavía no ha llegado ningún refuerzo en el mercado invernal.

Ante la U,D. Logroñés logró completarse un partido en el que, por primera vez esta temporada, se vio una clara superioridad sobre el rival. Se ganó además con autoridad, en la primera victoria por más de un gol en todo lo que llevamos de liga. Aunque el equipo sigue necesitando ese hombre gol que tanto está tardando en llegar, pues le siguen haciendo falta muchas ocasiones para hacer un tanto.

El Real Zaragoza, que ha conseguido ganar los tres últimos partidos de liga en La Romareda, vio, además, cómo se le señalaba el primer penalti a favor en toda la temporada, en un derribo del meta Dani Giménez a Alejandro Francés al cuarto de hora de partrido.Transformado por Narváez en su sexto gol de esta liga, el camino se allanó para el conjunto aragonés, que alcanzó mayo traquilidad aún cuando Bermejo consiguió el segundo tanto tras una fenomenal asistencia del propio Narváez.

La primera parte comenzó con un Real Zaragoza ofensivo, que a partir del minuto 10 se hizo con el dominio del balón y pronfundizó con velocidad en el campo rival. En el minuto 15, un cabezazo de Juanjo Narváez, tras un saque de esquina de Zanimacchia, fue despejado a córner tras una gran parada de Dani Giménez. Poco después, el colegiado señaló penalti a favor del conjunto aragonés en la acción de Dani Giménez sobre Francés, aunque el balón ya se había ido fuera. Narváez no dudó en encargarse de ejecutarlo, para adelantar a los de Juan Ignacio Martínez.

Los zaragocistas siguieron acercándose al área rival en acciones de Bermejo y Chavarria, acrecentando el dominio y las ocasiones antes del descanso. Antes de llegar al descanso, Narváez tuvo la oportunidad de poner el dos a cero, pero Giménez sacó con el pie el tiro con la zurda del colombiano. Francho también se quedó cerca del gol tras un robo local.

En la segunda mitad, el Logroñés salió del vestuario más activo, pero los blanquillos pronto abortaron el despliegue visitante con el segundo gol, obra de Sergio Bermejo, que remató dentro del área con su pie izquierdo un buen centro raso de Narváez. Con la ventaja de dos tantos, el Real Zaragoza pudo poner tierra de por medio con un chut de Zanimacchia, pero se marchó alto.

Los de Juan Ignacio Martínez defendieron el resultado y, salvo en el tiempo de descuento, en el que se concentró todo el peligro riojano, con dos disparos lejanos y un gol anulado a Andy Rodríguiez por un fuera de juego muy justito de Rubén -que ratificó el VAR-, no tuvieron mayores problemas. Se mantuvo la portería a cero y se consiguió una victoria fundamental en La Romareda, la tercera consecutiva en casa, que confirma la clara línea ascendente del equipo. Un triunfo solvente ante un buen cuadro como el Logroñés, que refuerza la idea de juego de JIM en los últimos encuentros ligueros. Excelente encuentro de cuatro jugadores zaragocistas: Jair y Francés en defensa y Narváez y Bermejo en ataque. Hay esperanza.

Real Zaragoza: Álvarez, Vigaray, Francés, Jair, Chavarria (Nieto, 75'), Eguaras, Francho (Zapater, 92), Bermejo (James, 89'), Narváez (Larrazabal, 89'), Zanimacchia y Gabriel Fernández (Iván Azón, 75').

UD Logroñés: Dani Giménez, Gorka, Olaetxea (Bogusz, 57'), Andy, Paulino (Rubén Martínez, 85'), Siddiki (Medina, 45'), Iago López (Vitoria, 70'), Dabvid González, Andoni López, Álex Pérez y Sierra (Petcoff, 45').

Goles: 1-0, Narváez, de penalti (16'); 2-0, Bermejo (53').

Árbitro: Luis Mario Milla Alvendiz (comité andaluz). Amonestó por parte del Real Zaragoza a Chavarria; y por parte de la UD Logroñés a Sierra, Iago López y Paulino.



El entrenador del Real Zaragoza,Juan Ignacio Martínez, a la finalización del partido, se mostraba "muy contento" y satisfecho, ya que "se han dado muchos matices importantes ante un rival muy bueno". JIM destacaba el hecho de haber mantenido "la portería a cero" y "las sensaciones del colectivo", porque según manifestaba "el alto índice del rendimiento colectivo ha primado más que el del individual".

"Hoy me quedo con el rendimiento colectivo, en una situación límite", reiteraba el preparador alicantino, que cree que "hemos dado un paso muy bueno, pero todavía no hemos hecho nada". Juan Ignacio Martínez no olvida que "la exigencia va a ser máxima. Hoy sabíamos todos lo que nos jugábamos, todos sabían de la importancia de los tres puntos y así lo han desarrollado sobre el terreno de juego", finalizaba.