El Real Zaragoza, con alguna rotación, necesita cambiar su imagen ante el Extremadura

El Real Zaragoza, con Igbekeme y Atienza recuperados, afronta el partido de este martes a las 21,45 horas (desde las 21,15 horas en COPE+ZGZ en el 88.5 FM) en Almendralejo ante el Extremadura, con la imperiosa necesidad de volver a recuperarse del último batacazo en La Romareda ante el Almería. Así sucedió hace una semana en Lugo, donde se ganó y se reaccionó a la derrota ante el Alcorcón. Ahora hay que volver a hacerlo, pero conscientes de que el equipo tiene que cambiar mucho, porque lo que lo que está pasando ya ha dejado de ser un simple accidente. La mayoría de los jugadores están muy lejos de ser lo que eran antes del parón. Y las bajas se están dejando notar demasiado.

Para este encuentro ante los extremeños Víctor Fernández se ha llevado hasta Almendralejo un total de 23 futbolistas, lo máximo que permite inscribir ahora en el acta la nueva reglamentación de este atípico final de liga. En la lista de convocados han podido entrar los dos jugadores que eran duda, James Igbekeme y Pichu Atienza. El nigeriano arrastraba molestias y no había podido ejercitarse con normalidad en la sesión del domingo. Mientras que el defensa sufrió un golpe en el rostro en el partido ante el Almería que le obligó a ser sustituido con ocho puntos de sutura en pómulo y párpado.

De esta manera, Víctor Fernández, que ha pedido a su plantilla una reacción inmediata que permita salir de inmediato de esta situación de bloqueo, dispondrá de los siguientes jugadores para medirse al Extremadura: Cristian, Ratón, Azón, Torres, El Yamiq, Linares, Pereira, Soro, Igbekeme, Guti, Blanco, Eguaras, Nieto, Atienza, Burgui, Zapater, Delmás, Kagawa, Suárez, Clemente, Francés, Jannick y Baselga. Es más que probable que el técnico aragonés introduzca cambios en el once incial tras lo sucedido ante el Almería.

Ni Vigaray ni Puado están todavía disponibles para ser convocados, pero se les espera. Al igual que a Javi Ros, que ya trabaja con el grupo y espera poder echar una mano antes de que acabe la liga.

El segundo entrenador del Real Zaragoza, José Luis Rodríguez Loreto, en su comparecencia previa al partido ha destacado las ganas y la ambición de sus jugadores por sacar los tres puntos ante el Extremadura: “El deportista está hecho para competir y para ganar; seguramente ellos estén dolidos por la derrota y están deseando volver a sacar una victoria. Estamos deseando que llegue el partido para dar una alegría a la afición”.

Loreto ha explicado las complicaciones que suponen para los equipos de LaLiga SmartBank este formato exprés, en el que deben ajustar al mínimo detalle cada decisión en las horas previas a las jornadas: “En el formato en el que se está terminando la liga todo se reduce en tiempo; tenemos que aprovechar todo al milímetro, corregir los defectos y rápidamente preparar el siguiente partido”.

De los baches que está atravesando el equipo tras la reanudación de la competición, el cordobés ha asegurado que son capaces de superarlos, como vienen demostrando durante toda la temporada: “La exigencia del Real Zaragoza siempre es ganar. Nunca nos hemos salido del camino de la victoria; hemos tenido tropiezos que hemos sabido solventar y estamos capacitados para sacar este también”.

En cuanto al factor de no jugar con afición, Loreto ha asegurado que el Real Zaragoza es “el equipo más perjudicado”, pues la unión y conexión con el público “era brutal. Es lo que toca y no podemos poner ninguna excusa, pero la realidad es la que es”, ha señalado, finalizando con el deseo de que la conclusión de esta historia sea la mejor: “Llevamos todo el año compitiendo por dar una alegría a esta afición. Sabemos que están con nosotros y que no va a ser fácil, pero ojalá que el final de esta historia sea bonito”.

Por otra parte, la Liga ha hecho ya oficiales los horarios para las jornadas 37 y 38. En ellas el Real Zaragoza tendrá dos choques complicados: Girona y Rayo Vallecano. Frente a los primeros, en Montilivi, los de Víctor Fernández jugarán el viernes, día 3 de julio, a las 19,30 horas, para cerrar esa jornada 37.

Tres días más tarde, también para cerrar la jornada, el Real Zaragoza recibirá al Rayo Vallecano. Será en La Romareda el día 6 de julio, lunes, a las 21.45 horas. Antes de ambos choques, el cuadro aragonés ha de verse las caras con el Extremadura, este martes, y contra el Huesca, el lunes día 29. Serán dos fines de semana seguidos sin que el Real Zaragoza participe, ya que jugará lunes-viernes-lunes.