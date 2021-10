El Real Zaragoza se complica la vida en La Romareda y no sabe salir de su espiral de empates (1-1)

El Real Zaragoza sigue sin encontrar el rumbo y se encienden todas las alarmas tras empatar a uno este jueves en La Romareda ante la Ponferradina. Es el octavo empate de la temporada, séptimo consecutivo, en un partido en el que, una vez más, se adelantó el rival, que nunca había puntuado en este escenario, y los de JIM, otra vez a contracorriente, reaccionaron ya muy entrada la segunda parte. El esfuerzo final, como casi siempre este año, sólo dio para empatar. Y de penalti.

El equipo aragonés sigue sin saber lo que es ganar en esta liga en casa, donde no conoce el triunfo desde mayo. Y el de Vada al transformar la pena máxima es el segundo tanto en seis partidos como locales, tras el de Narváez de rebote ante la Real Sociedad B. En esta temporada, una victoria en Alcorcón, dos derrotas -en Valladolid y en La Romareda ante el Cartagena- y el resto todo empates, hasta ocho. Así, como suena.

Se había tirado por la borda toda la primera mitad y buena parte de la segunda, que comenzó con una contra de los del Bierzo tras un córner a favor de los zaragocistas lamentablemente ejecutado. Se había quedado atrás, de cierre, un jugador que ya tenía tarjeta desde el minuto 2 de partido, Eguaras, un error que reconoció como propio el entrenador del conjunto aragonés. Bien llevada esa contra por Dani Ojeda, el balón llegó a Pujol, que remató al larguero y el rechace lo aprovechó Cristian Rodríguez para marcar de cabeza.

Tardó Juan Ignacio Martínez en hacer los necesarios cambios, que pasaban por meter cuanto antes a Nano Mesa y Azón en el campo. JIM, que había presentado dos novedades con escasa fortuna en el once inicial, Nieto -por molestias de Chavarría- y un Borja Sáinz de nuevo decepcionante, además de los dos cambios esperados, metió también en el campo a Petrovic y más tarde a Adrián.

Tras una primera parte insufrible, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos, la segunda parte comenzó con un buen disparo de Juanjo Narváez en el minuto 46 que se marchó a saque de esquina, aunque el gol visitante llegaría en la acción posterior, tras un córner a favor de los locales. Tras un contragolpe, el disparo de Pujol chocó en el larguero, cabeceando Cristian el rechace al fondo de la red. A partir de ahí, sí, hay reacción. Pero con más desorden que otra cosa.

En el minuto 49, un chut lejano de un atrevido Alejandro Francés se marchó rozando la cepa del poste. El siguiente que pudo marcar fue Narváez, pero Amir desvío a córner el potente disparo del colombiano en el minuto 57. Fran Gámez atacó por su banda y tuvo dos ocasiones consecutivas: primero con una volea que salió y alta y después con un fuerte lanzamiento que blocó Amir.

Los de JIM estaban mereciendo el tanto del empate cuando el colegiado señaló penalti a favor de los zaragocistas. Valentín Vada fue el encargado de transformar la pena máxima, engañando a Amir para poner el uno a uno en el minuto 75 de partido. Quedaba tiempo y el equipo aragonés empujó con todo. En el minuto 87, Petrovic cabeceó alto un córner botado por Vada No se rindieron los blanquillos, y Nano Mesa, también con la testa, remató a las manos de Amir. Vada tuvo la última, pero el empate no se movió y el esfuerzo del Real Zaragoza volvió a quedarse a medias y no obtuvo la recompensa de un triunfo en casa que se sigue resistiendo.

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto, Eguaras (Petrovic, 65'), Zapater (Iván Azón, 65'), Vada, Borja Sainz (Nano Mesa, 65'), Narváez y Álvaro G. (Adrián, 81')

SD Ponferradina: Amir, Iván R., Pascanu, Copete (Erik Morán, 61'), Pujol, Crespo (Zalazar, 85'), Antón (Amo, 61'), Cristian, Saverio, Medina (Dani Ojeda, 45') y Enrich (Yuri, 66').

Goles: 0-1; Cristian (min. 47), 1-1; Vada p. (min. 76).

Árbitro: Gorostegui Fernández Ortega (comité vasco). Amonestó a Eguaras (min. 3), a Jair (min. 46), a Petrovic (min. 81) y a Francés (min. 93) por parte del Real Zaragoza; y a Pascanu (min. 24), a Copete (min. 51), a Pujol (min. 72) y a Amo (min. 74) por parte de la Ponferradina.



Tras el partido, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba el empate a uno en el estadio de La Romareda: “Ha habido muchos partidos dentro del partido. Somos un equipo que siempre vamos a tener nuestras opciones y sobre todo en nuestro estadio, pero lo que no puede pasar es el gol que nos han metido. La parte positiva es que le hemos echado casta, orgullo, raza, nos hemos volcado, pero nos hemos quedado otra vez corto”.

El técnico señalaba que en la primera parte habían estado “lentos en la circulación de balón, en provocar ese juego de banda y en generar estrés en el equipo rival. Tras el gol en contra hemos sacado esa furia”, continuaba Juan Ignacio Martínez, elogiando la segunda mitad de sus jugadores, en la que se habían dejado todo sin demasiada fortuna.

Por último, JIM transmitía la confianza en su equipo y en el trabajo diario, admitiendo, eso sí, que a nadie le gusta “no ganar en casa. Llevamos muchos empates. Va a ser un campeonato muy igualado, aunque es cierto que tienes que sumar de tres. Estoy convencido de que la liga es muy larga y encadenaremos varias victorias”, concluía el entrenador alicantino.



Tras el empate ante la Sociedad Deportiva Ponferradina, la plantilla zaragocista llevará a cabo este viernes en la Ciudad Deportiva su habitual ensayo postpartido. Así, a partir de las 10:30 horas, el Real Zaragoza pondrá ya su mirada en el siguiente encuentro de LaLiga SmartBank, que tendrá lugar en Girona el próximo lunes día 25 a las 21 horas.