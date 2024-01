Julio Velázquez sólo piensa en el Alcorcón

El entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez, ha comentado este viernes que sería “brutal y formidable” un posible triunfo frente al Alcorcón en Santo Domingo. Este viernes ha vuelto a comparecer en sala de prensa para trasladar un discurso que ha comenzado con el pésame por la muerte de la leyenda paraguaya Felipe Ocampos. Mítico entre los zaraguayos, fue un auténtico baluarte que impactó al zaragocismo por su garra y su entrega.

Así que, tras el reconocimiento, el míster ha dado paso al análisis. La primera y obligada cuestión ha sido por los incorporados al grupo, Cristian, Valera y Bakis. Pero el técnico del Real Zaragoza ha apostado por la cautela, asegurando que “evolucionan bien, pero no pueden ser parte ninguno todavía". En cualquier caso, reconoce la “alegría” de empezar a contar con ellos. Los demás se encuentran “bien preparados” y cree que se puede ganar.

Enfrente, un Alcorcón al que entrenó el técnico zaragocista, aunque en una tesitura distinta, con otra directiva. De ellos guarda “un gran recuerdo”, y los define como “un equipo sólido y aguerrido”, aunque están “confiadísimos” tras una buena semana.

Porque ganar “sería brutal”, aunque no es fácil. El Real Zaragoza tiene la obligación de vencer al Alcorcón; “no es fácil, para hacer algo bonito hay que conseguirlo”. También porque instalarse en la parte alta de la tabla es fundamental en este momento. “Estoy contento con la semana, hay un nivel altísimo de compromiso”, ha remarcado. Por eso, la idea Velázquez es “hacer las cosas bien para estar disposición de ganar”, y “sería formidable” hacerlo.

Hay un par de dudas que ha dejado sin resolver. La primera de ellas, en el centro del campo. Ante la ausencia de Toni Moya por sanción, el Real Zaragoza debe reinventarse, y aunque el entrenador lo tiene “clarísimo”, no ha dado pistas. Y la otra es atrás, porque Lluís jugó en lugar del sancionado Jair a un gran nivel, así que no está muy claro el regreso del lusocaboverdiano al once titular.

Velázquez sí ha dejado claro que no se desgasta. Ni en el mercado de fichajes, ni en los árbitros ni en nada que no sea vencer al Alcorcón. De hecho, ha apelado a la dirección deportiva y a la dirección general del Real Zaragoza, con quienes hay “buenas sinergias”. Además, se encuentra “feliz” y “con confianza máxima” en todos, también en Bermejo. Aspirar a cotas más altas pasa por ganar este sábado ante un rival que llega en racha, pero ante quien no cabe otro resultado distinto al del triunfo.