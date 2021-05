Javier de Diego: "La apertura de los estadios al público debería ser global para no jugar con desventaja"

Aragón no podrá acoger público en las gradas de los estadios mientras permanezca en la fase de alerta 1. No ocurre lo mismo en comunidades como Murcia, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana que se encuentran en fase 1 y no pasan de 50 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno central ha autorizado que en sus estadios pueda haber publico en las ultimas jornadas de Liga.

En estos casos podrá ocuparse hasta un 35% de los estadios con un máximo de 5.000 personas que deberán llevar una mascarilla FPP2 durante el partido. Una medida que va a suponer un agravio comparativo en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca o del Real Zaragoza ya que por ejemplo, los oscenses se están jugando el descenso con un equipo como el Elche que sí podrá meter público en el Martínez Valero mientras que el Huesca no lo podrá hacer en el Alcoraz. Lo mismo ocurrirá con el Real Zaragoza que en la penúltima jornada de Liga juega fuera de casa ante el Mallorca y con público. Una medida que beneficiará también a rivales directos del Zaragoza como el Lugo, el Cartagena o el Castellón.

El Real Zaragoza solicita de manera oficial el regreso de público a La Romareda El club blanquillo ha escrito tanto al consejero de Educación del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, como a la consejera de Sanidad, Sira Repollés ZARAGOZA 12 may 2021 - 13:11

Mientras continuemos en la fase de alerta 3, no se permitirá la entrada a los estadios y pabellones del Real Zaragoza, del Huesca o del Casademont para presenciar los partidos de fútbol y baloncesto. El Real Zaragoza ya ha enviado una carta a los consejeros de Educación, Felipe Faci, y de Sanidad, Sira Repollés, para que medien ante el Consejo Superior de Deportes y se permita la entrada del publico al estadio de La Romareda.

Cuando sí podremos ver público en las gradas de La Romareda, será el próximo 22 de mayo en el partido entre el Real Zaragoza y el FC Barcelona de División de Honor Juvenil. Según el protocolo establecido por las autoridades deportivas y sanitarias, el estadio podrá acoger a unas mil personas. Además, la mascarilla ha dejado de ser obligatoria en los partidos de deporte base en Aragón desde el 9 de mayo. Hasta ahora era obligatoria para los equipos de categorías no nacionales y de base, en recintos cerrados, mientras que en los espacios abiertos se exigía su uso a los menores de 16 años.

