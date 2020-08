Jair y Vuckic, presentados con el Real Zaragoza

Jair Amador y Haris Vuckic han vivido este lunes su puesta de largo como jugadores del Real Zaragoza. El central y el delantero han pisado de corto el césped de La Romareda y, posteriormente, han mostrado su primera impresión y sus sensaciones como futbolistas del equipo de Rubén Baraja.

El primero en mostrar sus primeras impresiones ha sido Haris Vuckic. Lucirá el 9 a la espalda y, a pesar de esa responsabilidad goleadora, se ha mostrado tranquilo: "Prefiero no dar una cifra de goles aquí, prefiero hablar sobre el terreno de juego. Está claro que el objetivo es que el Real Zaragoza quiere volver a Primera División y ese es nuestro objetivo, así que lucharemos para ello y gestionaremos la presión que pueda venir".

En esa línea ha confesado estar "ilusionado" por poder vivir su primera experiencia profesional en España y se muestra "muy agradecido con el personal del club y las instalaciones" porque de momento ha recibido un gran trato de todos ellos.

Por su parte, el central Jair Amador, que ya cuenta con experiencia en Segunda División en las filas de la Sociedad Deportiva Huesca, se ha mostrado con ganas de empezar la temporada: "Me he encontrado un buen grupo y creo que puedo aportar mi granito de arena y la experiencia que he ido adquiriendo estos últimos años". En su caso, llevará el dorsal número 3 a la espalda.

INICIO DE LA LIGA Y NUEVA EQUIPACIÓN

Mientras tanto, el conjunto blanquillo ya conoce la fecha en la que comenzará la competición de manera oficial. Será el fin de semana del 26-27 de septiembre cuando los de Rubén Baraja jueguen su primer encuentro del curso. El inicio previsto para el resto de equipo será el del 12-13 de septiembre, por lo que el cuadro zaragocista disputará su primer duelo oficial el último fin de semana de septiembre del 26-27 de septiembre, correspondiente esta fecha a la jornada número 3 de la Liga.

Además, el club presentaba este domingo las nuevas camisetas de la mano del jugador Francho Serrano, que este curso será jugador del primer equipo. Un modelo similar al del curso pasado, pero en el que predomina el blanco y en el que desaparece el azul de las mangas.

En ella, por cierto el Real Zaragoza ha querido brindar un gesto de reconocimiento al comportamiento excepcional del personal sanitario durante la actual crisis del coronavirus. En un sencillo acto que se ha llevado a cabo en la mañana de este lunes, en los aledaños del Estadio de La Romareda, con el hospital al fondo.

Allí, el Presidente del Club, Christian Lapetra, ha hecho entrega al Director del Hospital Universitario Miguel Servet, Juan Ramón Portillo del Olmo, de una de las nuevas camisetas que el Real Zaragoza vestirá la próxima temporada. El lema ‘palmadas al viento que gritan ganaréis’ es precisamente un guiño a ese homenaje de los ciudadanos a la labor desarrollada por el personal sanitario.

