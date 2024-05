Ixiar Bakero, pionera del fútbol femenino: "Nos decían que nos fuéramos a fregar"

La final de la Copa de la Reina de fútbol se juega este sábado en Zaragoza. Enfrenta a la Real Sociedad y al Barça. Es la tercera final de la Copa de la Reina que se juega en el estadio de la Romareda. Y la de este sábado va a ser una final multitudinaria con más de 20.000 espectadores. Todo lo contrario a cómo fue la primera final de la Copa de la Reina que se jugó en Zaragoza allá por 1991. Por entonces, el fútbol femenino era un deporte minoritario y que muy poca gente ponía en valor. A día de hoy, siendo campeonas del mundo, el fútbol femenino es un deporte referente en igualdad y superación capaz de llenar estadios.

Se da la curiosidad que esa final en La Romareda de 1991 también enfrentó, como ocurre este sábado, al Barça y a un equipo donostiarra. En los 90 ese equipo referente del fútbol femenino vasco era el Añorga. Es un equipo de un barrio de San Sebastián que actualmente, con la profesionalización del fútbol femenino, juega en Tercera Federación; pero que en los años 90 fue capaz de ganar Ligas y Copas. Fue todo un pionero en el fútbol femenino en España.

El Añorga, campeón de Copa en La Romareda en 1991 / COPE.ES

"Jugamos en Zaragoza contra el Barcelona y ganamos 3 - 0 en una final en La Romareda. Habitualmente, las chicas jugábamos en campos de gravilla anexos a los campos de fútbol masculino, pero para las finales de Copa sí nos dejaban jugar en los mismos campos que ellos. Jugamos en el Carlos Belmonte de Albacete, en La Romareda, en Riazor... Venía gente pero solo abrían parcialmente el campo, un lado de la grada. Comparado con la actualidad es algo ridículo", afirma en COPE la que era capitana del Añorga en 1991, Ixiar Bakero.

Pero, ¿cómo llego un pequeño equipo femenino de un barrio de San Sebastian a ganar la Copa de la Reina?. "Empezamos a jugar a fútbol con los chicos hasta que un entrenador decidió organizar un equipo femenino. Eso fue en 1980. Empezamos jugando a fútbol sala, luego pasamos a fútbol 7 y finalmente a fútbol 11. En la temporada 89 - 90 jugamos la primera final de la Copa de la Reina y la ganamos contra el Espanyol en Albacete. Así, pasamos en 10 años de no tener equipo femenino a ganar la Copa de la Reina", nos cuenta Ixiar.

Ixiar Bakero alza el trofeo de Copa / COPE.ES

En apenas una década el crecimiento del Añorga como referente del fútbol femenino en España fue espectacular. Y no solo en la Copa de la Reina. En la Liga se pasó de los primeros campeonatos provinciales a las Ligas Nacionales que también ganó el Añorga en varias ocasiones.

La evolución hacía el fútbol actual

Nada tiene que ver ese fútbol femenino de los años 80 y 90 con el que hay hoy en día. "Comparando con el fútbol femenino actual, no tiene nada que ver. Para nosotras era un hobbie. Empezamos de cero, no teníamos referentes... Afortunadamente, hoy en día la mayoría de las chicas son profesionales o semiprofesionales", nos cuenta Ixiar.

Muy pocas mujeres se interesaban por entonces por el fútbol. Encontrar árbitras o entrenadoras era tarea imposible. Por eso, esas primeras futbolistas pioneras en España ven hoy con satisfacción el papel que las mujeres han adquirido en este deporte. También les tocó enfrentarse a la mala educación de muchos aficionados.

ixiar Bakero, pionera en el fútbol femenino en España / COPE.ES

"No eran respetuosos. A nosotras solo nos respetaban en nuestro barrio porque nos conocían de toda la vida, pero cuando salíamos de aquí teníamos que escuchar de todo: que si era un deporte de chicos, que nos fuéramos a lavar a no sé donde... Bueno, eran los inicios. No tiene nada que ver el fútbol femenino que nosotras vivimos con el que se está viviendo hoy en día", afirma Ixiar en COPE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

2009: Segunda final de Copa de la Reina en La Romareda

Tras ese primer evento de Copa de la Reina que se celebró en La Romareda en los años 90, hubo otro más: en 2009. En este caso, se enfrentaron el equipo de la ciudad, el Zaragoza Femenino, con el Espanyol que ganó por a 1 a 5 a las aragonesas. Entonces, el interés por el fútbol femenino ya comenzaba a despertarse entre la afición.

"Aquella final de Copa que disputamos en La Romareda el antiguo Prainsa Zaragoza, y actual Zaragoza Femenino, contra el Espanyol la recordamos desde el club con un cariño especial. Fue la primera vez que disputábamos un partido en un gran estadio, tan emblemático como es La Romareda ante casi 10.000 espectaodres", nos cuenta el secretario general del Zaragoza CFF, Carlos Alcaine.

El entrenador por entonces del equipo zaragozano era Alberto Berna: "La final fue una fiesta. Era algo muy sorpresivo. Éramos un equipo de andar por casa, con gente muy joven... Nos abrieron La Romareda para este evento y fue una maravilla. El hecho de poder jugar ante tantísimo público, en aquellas fechas, fue un bombazo".

La final de este sábado en la Romareda será multitudinaria. Se duplicará o incluso, triplicará el numero de espectadores que hubo en la última final en Zaragoza en 2009. Y se abrirá también una fan zone previa al partido. ¡Quién lo iba a decir en 1991!