La actual Romareda, el Parking Norte y Valdespartera, ubicaciones preferentes para el nuevo estadio

La actual Romareda, el Parking Norte de la Expo o Valdespartera. Son las tres ubicaciones que los grupos municipales consideran como preferentes para levantar un nuevo campo de fútbol. El siguiente paso será convocar reuniones con el tejido social y económico, agentes deportivos, colegios profesionales... Comenzarán el 10 de mayo y concluirán el 31 de mayo con un encuentro con la DGA, DPZ y el propio Real Zaragoza.

Se siguen dando pasos, aunque cortos y con el consenso todavía lejos. Por lo pronto hoy hay tres nombres. Tres ubicaciones que lo que tienen en común es que son en suelo público. El gobierno quiere afinar en esas reuniones cuestiones como el modelo económico, la explotación del campo o los posibles patrocinios. Siguen apostando por la participación de otras instituciones y del club.

“Estamos hablando de que la ciudad tenga un equipamiento de primer nivel y no nos quedemos fuera del Mundial de 2030. Zaragoza es la única ciudad que no tiene un equipamiento de este nivel”, ha indicado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano. Y añadía que “hay premura de tiempo, no porque nosotros lo queramos. Sino por el Mundial y para tener una candidatura a finales de 2023”.

El PSOE ha sido el único grupo que no ha hecho propuestas. Insisten en la necesidad de debatir primero sobre el modelo de campo y la financiación, y hablar con la nueva propiedad del club. “Estamos hablando de la mayor inversión planteada en esta ciudad desde el tranvía. Y lo planteamos con rigor o seriedad, o seremos irresponsables”, ha dicho el concejal Horacio Royo. “Si alguien espera que el PSOE se levante de la mesa que se espere sentado, porque el PSOE es el que ha promovido el debate. Vamos a estar hasta el final”, ha añadido.

Zaragoza en Común apuesta por la remodelación de la actual Romareda y abrir una consulta a la ciudadana. Algo que el gobierno local ha descartado. Y ha puesto dos líneas rojas: un informe sobre la huella de carbono de las tres opciones que se han puesto encima de la mesa y que la operación se haga a costa de operaciones especulativas vinculadas a la vivienda.

Podemos vincula el campo a un proyecto más amplio de ciudad del Deporte, situado en el Parking Norte de la Expo. Una propuestas que además cumple con las tres premisas que plantean: suelo público, gestión pública y conexión con el tranvía.

Vox por su parte insistía en la necesidad de explorar vías de financiación como los patrocinios en el nombre. Y es que según Julio Calvo “conforme más dinero se pudiera recabar para financiar el campo, se podrían abordar altermativas más ambiciosas o menos”.

El alcalde Jorge Azcón, que hoy no ha estado en el debate, ha pedido los grupos que cumplan con su palabra de dar nombres de posibles ubicaciones, en clara alusión al PSOE. “No hay tiempo que perder y creo que hemos estado debatiendo mucho tiempo para que empecemos a mojarnos. Ahora llega el momento de cumplir lo pactado” según Azcón.

Por último, el presidente de Aragón Javier Lambán, que ha respaldado la postura del grupo municipal socialista, cree que el equipo de gobierno está empezando la casa por el tejado planteando primero el debate de la ubicación. “Si el gobierno de la ciudad quiere hacer de su capa un sayo, para eso que no nos llamen. Tienen 16 concejales a su disposición” aseguraba Lambán. Habrá que ver cómo transcurre el tiempo que queda de aquí al 31 de mayo, que es cuando el Ayuntamiento se reunirá con la DGA para hablar del estadio.

