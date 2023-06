La Universidad San Jorge y el Restaurante Cancook han presentado el primer título universitario en Alta Cocina en Aragón, que comenzará a impartirse a partir de septiembre. En Contigo Pan y Cebolla, Juan Barbacil explica que este curso tendrá una duración de dos cursos académicos y contará con 30 plazas. La parte teórica se impartirá en el Edificio Grupo San Valero y la parte práctica será impartida en las instalaciones del Restaurante Cancook.

Ramsés González, Chef de Cancook ha explicado en los estudios de COPE Zaragoza, que esta es una titulación que no existía en Aragón. “Se impartirán también conocimientos de gestión porque es una parte muy importante de la hostelería”. Ramsés ha contado también que están viéndose sorprendidos por la aceptación, no solo de la cantidad de alumnos que quieren entra en el curso, si no también de los cocineros de muchos sitios que quieren participar como maestros. “Hay gente que tiene mucho que contar”, nos explica.

El restaurante Cancook nació hace 10 años así que, coincidiendo con el décimo aniversario, quieren lanzar el Cancook Culinary Institute, bajo el cual se pondrán en marcha diferentes formaciones entre las que se encuentra este título. “Quisimos apostar por la formación de calidad de la mano de la USJ”, ha declarado.

Cancook tiene dos Soles Repsol y una Estrella Michellin y además cuentan con el espacio de es_Tableby Cancook ubicado en la zona de la Romareda donde fueron los inicios del restaurante. En su página web, explican que CANCOOK significa poder cocinar, pero también se traduce en PASIÓN por la profesión, en GANAS de poner en valor ARAGÓN y el COMPROMISO con el entorno. Y es que trabajan con productores de la zona dándole valor al producto aragonés y en especial el zaragozano. Ramsés González y Diego Millán nos proponen una experiencia gastronómica joven y muy fresca.

