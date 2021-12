¿Qué deben tener en cuenta los Reyes Magos a la hora de comprar juguetes?

La compra de juguetes se incrementa de forma notable en Navidad, por eso, desde la Unión de Consumidores de Aragón han lanzado una serie de consejos como la realización de un consumo responsable, económico y seguro en estas compras, que evite los roles de género y que disponga de la marca 'CE'. Toma buena nota de este decálogo que nos ofrece UCA ARAGON:

1. Se recomienda guardar el tique de compra por si fuera necesario realizar cambios y devoluciones, o algún tipo de reclamación. Asimismo, sugiere que antes de efectuar la compra, el consumidor se informe en el establecimiento de la política de devoluciones, así como de las condiciones de venta en general.

2. Realizar un consumo responsable en la compra de juguetes, así como a comprar productos seguros que lleven la marca 'CE', que no tengan características, roles y estereotipos de género y, sobre todo, que sirvan de entretenimiento y diversión para los niños.

3. Es conveniente fijar un presupuesto destinado a juguetes, adaptado a la capacidad económica de la familia, y compara marcas y precios en distintos establecimientos.

4. Aprovechar las ofertas y no dejar la compra para los últimos días. Además, señalan que el juguete más caro no es el más útil y entretenido y que es conveniente hacer partícipes a los niños de un consumo responsable.

5. El juguete ha de ser educativo, pero también divertido y atractivo, ya que a veces por muy educativo que sea, puede resultar aburrido. Lo primordial es tener en cuenta los gustos y necesidades del menor y ser conscientes de si le porta beneficios, o si va a acabar arrinconado en un armario, ha añadido.

6. Evitar juguetes que fomenten comportamientos sexistas, bélicos o consumistas y productos que haya que completar en un futuro. Hay que tener en cuenta, asimismo, la adecuación a la edad y los gustos del niño y no de sus progenitores.

7. Un juguete seguro lleva en su etiquetado la marca 'CE', ya que habrá sido fabricado ateniéndose a las siguientes reglas: concebidos como un espacio cerrado al que se puede entrar, deben tener una salida fácil de abrir desde el interior; ideados para usar en el agua deben reducir al mínimo el riesgo de hundimiento y garantizar la estabilidad del menor; necesidad de incluir un sistema de frenado en todos los juguetes que confieren movilidad.

8 Las piezas de los juguetes destinados a menores de tres años tienen que tener dimensiones suficientes para evitar que sean tragadas; no deben contener sustancias inflamables o que se calienten en exceso para provocar quemaduras.

9. No se pueden utilizar materiales ni diseños cuya inhalación, ingestión o contacto sean lesivos; los juegos de química no pueden contener sustancias o preparados que al mezclarse puedan explotar, o resultar inflamables, o causar otros daños; los que funcionan con electricidad no podrán exceder de 24 voltios y los cables conductores han de estar protegidos para evitar descargas.

10. Los envases y accesorios no deben presentar ningún riesgo de estrangulamiento; las indicaciones del envase tienen que estar en castellano para que sean legibles; los juguetes que puedan resultar peligrosos para menores de tres años tienen que llevar la inscripción 'no es conveniente para niños menores de treinta y seis meses', y los juguetes que tengan las mismas funciones que aparatos o instalaciones destinados a personas adultas deben llevar la inscripción '¡Atención! Utilícese bajo la vigilancia de adultos'.

Síguenos también en Twitter y Facebook.