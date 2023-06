¿Te estás pasando con la tecnología? Nueva asesoría juvenil para prevenir y detectar conductas de riesgo

Hoy en día resulta difícil pensar en salir de casa sin el móvil. Es una herramienta tan pegada a nosotros que nos cuesta funcionar sin ella. Todos los dispositivos tecnológicos forman parte de nuestra vida, de la misma forma que las redes sociales. Pero, ¿hacemos un buen uso de esa tecnología en términos de salud y bienestar?

El Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) acaba de poner en marcha una asesoría en prevención digital, con el objetivo de prevenir y detectar posibles conductas de riesgo o incluso adictivas. Para ello, se enseñan hábitos saludables y un uso seguro, equilibrado y responsable de la tecnología.

Una de las responsables de este nuevo servicio es Paula Gracia, quien explica a COPE que los destinatarios de este nuevo servicio son “jóvenes de entre 14 y 30 años y sus familias”.

El lugar de atención a los usuarios es en la Sede del Instituto Aragonés de la Juventud, en la calle Franco y López 4 de Zaragoza, aunque está pensado para atender a jóvenes de todo Aragón. Para ello, la atención individual podrá ser presencial (el horario de atención será los viernes, de 16,00 a 19,00h con cita previa), online, telefónica (976 71 68 47) y puntualmente por correo electrónico. Los talleres grupales se realizarán solo de manera presencial. En todos los casos, el servicio es confidencial y gratuito, prestado por profesionales de la psicología.

Unido a la asesoría, en función de la demanda existente y tipología de atenciones, se panificarán acciones formativas por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón cuyos destinatarios serán el propio colectivo juvenil, profesionales y familias.

En las primeras consultas que ya se han llevado a cabo, “han llegado algunas familias que quieren saber cómo enseñar esos hábitos saludables” pero también “jóvenes con interés sobre cómo mejorar la gestión que hacen de sus dispositivos tecnológicos”, señala Gracia. Algunos incluso preguntan sobre conductas de personas de su entorno “que dedican más tiempo a las redes”.

CUANDO EL USO NO ES TAN NORMAL

Pero, ¿qué es un uso 'normal' o 'habitual' de los dispositivos tecnológicos? “En la era de la tecnología, en la que nos relacionamos a través de las redes sociales y el correo electrónico es complicado aislarse de la tecnología, al final pasamos horas con ella, lo importante es la calidad que hagamos de ese uso”, apunta Gracia.

En este sentido, Gracia insiste en que el uso de la tecnología tiene muchos aspectos positivos. “A veces pensamos que los jóvenes están aislados pero no lo están, se están comunicando con un amigo que está en otra ciudad, muchos están estudiando fuera y conectan con su familia”, explica.

El problema llega cuando no somos capaces de controlar los tiempos y el uso que hacemos de esa tecnología. Desde esta asesoría del IAJ señalan algunas de las conductas que pueden hacer saltar las alarmas: cuando te aísla de tu entorno; te genera ansiedad no estar conectado a ninguna red social; tiendes a abandonar tus actividades cotidianas y las relaciones sociales con otras personas de tu entorno; has comenzado a tener un bajo rendimiento escolar; tienes cambios de humor bruscos, ansiedad o estrés; o comienzas a tener trastornos de sueño.

“No quiero alarmar, la alarma conduce al miedo”, puntualiza Gracia. Por ello, cuando habla con las familias les hace preguntarse “de qué hablan los jóvenes, qué influencers les llaman la atención, por qué les siguen y qué uso estamos haciendo de la red social o el dispositivo”. El objetivo es “sacarle el provecho bueno, que también lo tiene, para estar comunicado, tener información o hacer una videollamada con tus abuelos”.

Todo pasa por “compensar la parte on line con la parte off line, está muy bien ver un vídeo sobre cómo cocinar o cómo arreglar algo en casa, pero luego hay que ponerlo en práctica, hay que seguir haciendo deporte y relacionarse”, asegura.

En la asesoría se hace también hincapié en la importancia de la prevención. “Hay que explicarles que deben tener cuidado, que hay sitios en los que no es recomendable que estén y se les explica por qué, lo importante es que tengan herramientas y no llegar a la necesidad de tener que intervenir después aunque si es necesario se les puede derivar a otro servicio”, explica Gracia.

Esta experta resalta la importancia de hacerlo “sin juzgarles” porque “en el momento que lo haces, se cierran en banda, hay que hablar y escuchar”. “Entiendo que los adultos siempre queremos protegerles, pero hay que dialogar”, insiste.

