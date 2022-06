El hombre que agredió a un policía en el bus no volverá a prisión. Las partes han llegado a un acuerdo

El hombre que agredió a un policía que le pidió que se pusiera la mascarilla en el bus no entrará en prisión. Las partes han llegado a un acuerdo. El juez le condena a 2 años por lesiones y 6 meses por atentado a la autoridad. Pero como ninguna de las penas supera los 2 años, no tiene antecedentes y ya ha pagado al Policía 8.385 euros antes del juicio, se suspende la pena de prisión. La condición: no delinquir en 3 años y medio.