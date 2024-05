El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, habla en COPE de los desafíos bajo el cargo

Enrique Gómez es subdelegado del Gobierno en Teruel desde finales de marzo.Gómez es ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, cuenta con un Máster en dirección y gestión de centros educativos y un Máster en Formación del Profesorado, ambos por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Asimismo, posee un curso de Extensión Universitaria en Formación de Equipos Directivos por la UNED, y está en posesión del certificado de nivel avanzado de inglés por la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel.

Hasta su nombramiento como subdelegado, ha ejercido como secretario general de la subdelegación del Gobierno en Teruel. Previamente, ha dirigido la residencia internado Santa Emerenciana de Teruel, y ha sido, como funcionario de carrera del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, docente de la especialidad de matemáticas en enseñanzas medias.

Ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de la adaptación al nuevo cargo: "Con mucha ilusión, con ganas y con la intención, pues como no puede ser de otra manera, de mejorar la calidad de vida de los turolenses, trabajar por impulsar el desarrollo económico y social de la provincia y, en fin, pues tratar de impulsar lo máximo nuestro Teruel, nuestra provincia y todo lo que esté en nuestra mano. El secretario lleva el día a día de la casa, gestión económica, gestión de personal, relaciones con el ministerio, administrativas, es un trabajo, de dirección y gestión. El ámbito ya de subdelegado, pues digamos, sería complementario, porque sí que es cierto que requiere o ayuda mucho el tener conocimiento del funcionamiento, de las competencias de la subdelegación, pero te da el privilegio, te da la oportunidad de poder trabajar con otros organismos, con otras instituciones, siempre con la mira puesta en impulsar nuestro territorio y nuestra provincia".

Enrique Gómez ha dicho en COPE que, como desafíos, plantea fomentar la inversión, trabajar para mejorar el empleo de calidad, el desarrollo sostenible, conseguir que todos los turolenses tengan las mismas oportunidades, que sobre todo también que de nuestra provincia se hable cada vez más en positivo. Ese aspecto Gómez considera que hay que trabajarlo: "Tenemos una provincia con mucho potencial, con muchos puntos fuertes. Tenemos ciencia, tenemos el CEFCA, Dinópolis, tenemos deporte, nieve, Motorland, tenemos denominaciones de origen, tenemos mucho patrimonio. Tenemos yo creo que suficientes indicadores y suficientes activos como para poder presumir de provincia y poder posicionarnos y ponerla en valor. Hay que darle difusión y tenemos que trabajar porque nos conozcan precisamente por nuestros puntos fuertes".

Polémica con la A-25

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Teruel ha hablado de los proyectos de carreteras que implican a nuestra provincia: "Estamos impulsando varios proyectos: "Tenemos la A-68, como todo el mundo sabe, es un proyecto que fue complejo, costó mucho sacar adelante, finalmente se hizo en tres tramos, y actualmente tenemos tres tramos de ellos, que los tenemos ya en redacción de proyecto, que se adjudicó en el 2022, dos de ellos, y uno en el 2021, y en esa línea, pues, ahora mismo, en esos tres proyectos, y en los otros tres tramos, pues, también, de alguna manera, agilizar e intentar impulsar la licitación de la redacción del proyecto".

Además, ha hablado sobre ese proyecto de la A-25 que parece que no va a salir adelante: "Ha habido con esto algo de polémica. Sobre esto se está redactando el estudio informativo con una propuesta de alternativas y, bueno, pues, lo que es una realidad es que hay criterios técnicos que apuntan hacia una carretera 2+1. ¿Por qué? Pues, bueno, porque dentro de la estrategia de movilidad 2030, cuyo marco normativo es la ley de movilidad sostenible, y dentro del marco presupuestario del PRTR, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues, las nuevas infraestructuras, siguiendo una línea europea, deben priorizar la funcionalidad, la eficiencia, la sostenibilidad y el medioambiente. Por lo tanto, las carreteras 2 más 1, en ese sentido, pues, tienen algunas ventajas que no tienen las autovías. Y es, pues, menores afecciones ambientales, que además en este tramo, pues, las hay, mayor flexibilidad en las condiciones de diseño, se mejoran los tiempos de viaje, se mejora la seguridad vial, es un modelo que se ha ampliado ampliamente en Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, en Estados Unidos y ha funcionado muy bien. Pero, bueno, en cualquier caso, como no puede ser de otra manera, por normativa y por imperativo legal, está sometido a un estudio informativo".





















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado