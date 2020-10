Sopapo de Sánchez a Teruel Existe: la provincia no tendrá ayudas para una mejor conexión a internet

La provincia de Teruel ha quedado fuera de la resolución provisional del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cuyo objetivo es mejorar la conectividad digital del país y reforzar la cobertura de las áreas rurales o menos pobladas.

Se trata de un programa gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que dotará de cobertura a 653.157 hogares y empresas, hasta ahora sin acceso a esta tecnología.

Sin embargo, la provincia de Teruel, una de las más afectadas por la despoblación y con peores telecomunicaciones, no recibirá ninguna actuación de los proyectos aprobados a diferentes operadoras, que suponen una inversión total de 186 millones de euros, con ayudas por importe de 105,77 millones, y que sí han llegado a otras 33 provincias como Cuenca, Soria, Valencia o Sevilla.

Así lo ha denunciado este lunes la alcaldesa de la capital turolense, Emma Buj, quien ha lamentado que de las 45 provincias que estaban inicialmente previstas para actuar, Teruel no está entre las 33 donde finalmente sí se han concedido las ayudas, aunque ha reconocido desconocer a qué se debe esta exclusión. "Algo ha pasado, o no se han presentado operadoras o el Ministerio no ha considerado que la oferta era necesaria", ha subrayado la responsable municipal.

A su juicio, llama la atención el hecho de que este programa lo presentara hace dos años el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la capital turolense, bajo la diferente denominación de 'Plan 300x100', pero con el mismo objetivo de dotar de mejores comunicaciones a las zonas con peor conexión a internet.

Por este motivo, Buj ha anunciado que desde el Ayuntamiento de Teruel van a instar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a "tomar las medidas necesarias para que la provincia de Teruel cuente con un adjudicatario" y para que "aplique las herramientas de la ley de contratos" que pueda tener.

TERUEL EXISTE PUSO EL FOCO EN LA BANDA ANCHA PARA LOS PRESUPUESTOS

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, pidió el pasado jueves a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, la mejora de la cobertura telefónica y el acceso a una banda ancha de calidad en las zonas rurales como aspectos prioritarios de los presupuestos generales del Estado de 2021.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión con Calvo, Guitarte hizo hincapié en la necesidad de que la digitalización y el acceso a banda ancha de calidad, que "llegue a todos los territorios", "es lo que más" importa a su organización. El diputado abogó por que la digitalización sea "prioridad nacional", más aún con la pandemia. "Sin cobertura y banda ancha, el teletrabajo no es posible",dijo.

Guitarte, cuyo voto a favor de la investidura de Sánchez fue decisivo para que saliera adelante, tendrá que pedir ahora explicaciones al Gobierno por este nuevo desaire a Teruel.