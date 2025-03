"Renacer" en Teruel: Miguel Ángel Tobías propone un viaje interior para transformar la vida

Este sábado, el Teatro Marín de Teruel acogerá un evento singular de la mano del cineasta y productor Miguel Ángel Tobías. Se trata de "Renacer", un taller de crecimiento personal que, según ha explicado el propio Tobías en COPE, permitirá a los asistentes hacer un viaje interior para reflexionar sobre el sentido de la vida.

Tobías ha definido este evento como "un espacio para entender por qué nos cuesta tanto vivir la vida que realmente queremos vivir", y ha añadido que el objetivo es "desmontar los frenos que nos lo impiden". Para ello, el taller se estructura en varias fases, entre las que se encuentra lo que el creador denomina una "muerte simbólica", un proceso en el que los participantes dejarán atrás aquello que les impide vivir de forma plena y consciente.

El director de documentales como Españoles por el mundo o El camino interior ha señalado que "Renacer" no sigue un guion preestablecido, sino que es una experiencia inmersiva y transformadora. "No hay programa, no explico qué va a pasar dentro ni cómo va a transcurrir", ha indicado, aunque ha aclarado que no se trata de un espectáculo sensacionalista, sino de "un trabajo serio y profundo sobre el autoconocimiento y el sentido de la vida".

El origen de esta iniciativa, según ha explicado, viene de los seguidores de su serie 'El camino interior', quienes le pidieron un espacio presencial para profundizar en los temas que allí abordaba. Tras meses de reflexión, decidió compartir su experiencia acumulada a lo largo de los años. "Llevo desde los 23 años en un trabajo profundo de introspección y crecimiento personal". Su recorrido le ha llevado a convivir con grandes maestros de diversas disciplinas y a enfrentarse a experiencias extremas, como conflictos bélicos y catástrofes naturales.

Uno de los momentos más emotivos de sus eventos, ha recordado, ocurrió en una sesión en la que una mujer de 92 años confesó que, tras escucharle en una entrevista, había sentido la necesidad de "reengancharse con la vida". "Mientras estamos vivos, estamos vivos, y tenemos que honrar eso", ha afirmado Tobías, destacando que nunca es tarde para transformar nuestra existencia.

En una sociedad marcada por la inmediatez, el cineasta ha subrayado la importancia de detenerse a reflexionar. "¿Cuándo es la última vez que hemos apagado el móvil y nos hemos dedicado una hora a pensar en nuestra vida?", ha preguntado, insistiendo en que esta introspección es clave para alcanzar una existencia más plena.