El Pleno del Ayuntamiento de Teruel da el visto bueno al modificado del proyecto de rehabilitación del Asilo

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado hoy el modificado de las obras de rehabilitación del asilo de San José, un modificado que se hacía necesario al tener que derribar la antigua capilla del edificio, donde se ubica el auditorio, dado el mal estado en que se encontraba la edificación. La medida ha salido adelante con el voto a favor de todos los partidos salvo el PSOE que se ha abstenido, a pesar de que en la comisión celebrada esta semana, los socialistas votaron a favor, al igual que el resto de los grupos.

La corporación municipal ha visitado hoy las obras de rehabilitación del Asilo de San José.

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, ha explicado que hoy han cambiado el sentido del voto porque “no queremos ser cómplices, alcaldesa, de su mala gestión”. Y es que, Morón se ha ratificado en las declaraciones que ha venido haciendo durante la última semana a los medios de comunicación criticando que las obras de rehabilitación del asilo siguieran mientras se tramitaba el modificado del proyecto.

Morón ha vuelto a insistir en que “es una ilegalidad obrar sin proyecto, no hay a ningún contratista al que se le conceda una licencia de obra sin proyecto”, y asegurado que “estaba al desamparo de la Ley, no quiero pensar si hubiera habido un accidente laboral”. Al tiempo que, el socialista ha añadido que “si esta modificación hubiera supuesto un coste superior al 10 por ciento del total, esta empresa no habría podido llevar a cabo, habría que haberse licitado de nuevo”. Así que, ha responsabilizado a la Alcaldesa y al concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, de que las obras siguieran, y ha planteado de que “quizá quién debe dimitir sea el concejal delegado”.

La cuestión es que el pliego de condiciones de adjudicación de la obra ya recogía la posibilidad de continuar los trabajos aunque hubiera que llevar a cabo modificados del proyecto. Es lo que hoy le ha vuelto a dejar claro la alcaldesa, Emma Buj, quien ha señalado que se recoge en la cláusula número 34 del pliego de condiciones. Además ha afeado a Morón no haberse leído los expedientes municipales porque “acaba de decir públicamente qué habría pasado si el modificado hubiera sido de más de un 10 por ciento, en ese pliego que está disponible en Internet desde hace mucho tiempo, ya recoge que el modificado no podrá ser superior al 7,5 por ciento”. Por cierto, que Buj ha recordado también que los tres expedientes de estas obras “no tienen ni un sólo informe negativo, al contrario, tienen todos los informes positivos”.

Además, Emma Buj ha lamentado que “lo que tiene el PSOE son ganas de enredar, de difamar”, pero también de “poner palos en las ruedas” de los proyectos municipales. Así que la primera edil considera que “si alguien ha sido negligente, irresponsable, ha dado imagen de personaje de ficción o ha tenido una actuación lamentable ha sido, con nombres y apellidos, Samuel Morón”.

Lo decía así porque, el socialista ha llegado a pedir, en varias ocasiones, responsabilidades al concejal de Infraestructuras cuando la decisión de continuar la obra se toma en el seno del Urban, una entidad en la que están representados todos los partidos políticos, pero a la que no pertenece Juan Carlos Cruzado, por lo que Buj cree que Morón “confunde sus animadversiones personales con la realidad”.

VISITA A LAS OBRAS

Tras el Pleno, los concejales han tenido la oportunidad de visitar las obras de rehabilitación del Asilo de San José que, se convertirá en el Conservatorio Profesional de Música y en el Centro Social del Barrio de San Julián. Durante la visita, la arquitecta, Alicia Torres, ha señalado que una de las cuestiones que más ha preocupado a la hora de hacer las obras ha sido la cuestión acústica, para lo que se van a hacer pruebas en cuatro aulas de forma que se compruebe que no habrá problemas durante las clases.