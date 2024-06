Juan Marco se despide de la dirección de Cáritas Teruel: "Hablar poco, escuchar mucho y estar"

Más de 13 años después, Juan Marco deja el cargo de director de Cáritas Teruel. Antonio Hernández será el encargado de asumir la dirección de Cáritas tras la celebración del Corpus Christi en la capital turolense.

Por ello, Marco ha pasado por los micrófonos de COPE para hacer balance de lo que han sido todos estos años: "El balance más importante es dar las gracias. Uno se evalúa a él y puede caer en la tentación de autoevaluarse a lo alto. Yo solo hay dos o tres tres cosas que destaco. Yo padecí bastante con el tejado de San Nicolás. Son 2.400 metros que no tuvimos apoyo económico prácticamente. Y después otro hito que significa el sacar Cáritas a nuestro mundo rural. El centro de Alcorisa. Son dos hitos. Pero luego el balance es enormemente positivo cuando tú analizas la esencia de Caritas. Las obras están muy bien, los medios que mejoras están muy bien. Pero lo más importante es cuando tú le facilitas una habitación a un niño y sonríe al ver su cama. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y cuando los atiendes y les facilitas la medida que se puede, esas miradas, esas sonrisas, esas gracias. Es que te dan ese mejor balance que uno se lleva. Sin duda".

Además en un momento, en el que conocíamos esos datos de Cáritas sobre 2023, que dejan una primera lectura de una situación un poco preocupante, sobre todo, porque en apenas dos años se han multiplicado por diez las personas que han tenido que pedir vivienda a Caritas Teruel: "No debemos olvidar nunca que detrás de cada número hay una persona. Una persona que busca lo mismo que buscamos todos, poder vivir decentemente. Y la situación, pues hemos atendido un 9% más de personas que el año anterior. En total, 2.088 personas. Y la vivienda es hoy uno de los temas más preocupantes. Para Cáritas. Es un recurso muy caro. Le tenemos que demandar a esta sociedad, a estas administraciones, que hacen falta viviendas. Que no hagan viviendas a sorteo. Que no hagan viviendas para los que les pueden dar el préstamo. Que hay gente que necesita vivienda y nadie le va a dar un préstamo. Que pongan viviendas en alquiler. Llevamos muchos años sin hacer nada. Lo cual significa que va a ser un problema a medio plazo. Eso suponiendo que se trabaje en la buena dirección".

Juan Marco entró de director de Caritas en el año 2011, a primeros de año. Fue cuando, a finales del 2010, 2011, llega la crisis del 2008 de Estados Unidos, inmobiliaria y demás. Desde esa fecha, salvo de 2016 a 2018, han estado en crisis siempre. Marco asegura que antes venía una crisis, luego venía otra, pero es que ahora se solapan: "Estamos en crisis permanente. Llegó el COVID, que ha sido, junto con la de 2011, las crisis más fuertes, y la más grave es la del COVID, porque ha habido muertos. Y no hemos levantado la situación del COVID. Pero es que a continuación del COVID prácticamente llega la inflación. Llega la polarización internacional del mundo económico en bloques, que ni dialogan, ni se hablan, y esto repercute en las familias. Es un estado, hoy por hoy, eterno".

Si Juan tuviese que darle un solo consejo a Antonio, a su sucesor, sería este: "La vida, el trabajo pide muchas cosas, pero hay una cosa que es la esencia de Cáritas. En Cáritas hay que hablar poco, escuchar mucho y estar. Estar al lado de los pobres. A veces la mejor ayuda que hace Cáritas a los pobres no es que les demos un bocadillo, no es que les demos ropa, es que les escuchemos. Estemos a su lado, en silencio, sin perturbarles, que sean ellos que hablen cuando quieren hablar, cuando no quieren hablar de lo que quieren hablar. La gente necesita un hombro en el que reposar. Y eso es lo que debe intentar Antonio, como los demás. Luego es cierto que el día a día te distrae, el día a día te lleva por un lado, te sigue por otro, pero no debemos perder ese norte. Estar al lado de los pobres y la dignidad de la persona por encima de todo".