El 'influencer' Jordi O'Riordan y su viaje en furgoneta por España: "Sentía que me faltaba por conocer mi país"

Te quiero contar la historia de Jordi O`Riordan. Tiene 73 mil seguidores en Instagram. Y en tiktok, tiene más de 160 mil, y casi 5 millones de me gusta en sus vídeos. Si usas habitualmente Tiktok, quizá te haya salido alguna vez.

Vivía en Irlanda, pero se dio cuenta de que no era feliz. Necesitaba un cambio en su vida, y además sentía que no conocía su país. Por lo decidió recorrer España con una camper provincia a provincia: "Sentía que me faltaba por conocer bastante mi país. Entonces tuve esta idea de cómo ver todas las provincias de España. Al final cuando viajas, podemos ir a ciudades puntuales y tal, y no dejarme nada. A partir de ahí ya tuve la idea de también hacer como una serie y documentar mi viaje, mi experiencia también un poco descubriendo mi propio país.

Empezó en torno al mes de mayo, y ya ha visitado varios puntos de España, aunque le falta bastante para recorrer todo el mapa nacional: "Aún me falta mucho porque mi idea inicial era hacer un viaje del tirón y verlo todo, pero cuando me senté a mirarlo me di cuenta de que España era mucho más grande y había muchísimas más cosas para ver de las que pensé en un primer momento. Además, como lo voy documentando y haciendo vídeos y tal, y compaginarlo con viajar es complicado".

una reflexión sobre aragón

Una de las Comunidades Autónomas que ha visitado es la de Aragón. Le ha sorprendido la provincia de Huesca, que no la conocía mucho. Sobre Zaragoza, nos ha dicho que es de sus ciudades favoritas: "Lo que me ha pasado mucho en este viaje y que me gusta es que las provincias donde menos expectativas llevaba, o igual no son tan conocidas, son las que más me han sorprendido. Huesca, por ejemplo, es una provincia que me ha encantado, ya había estado alguna vez pero poder verla bien y sobre todo ir por los pueblos, toda la zona del Pirineo, el Alto Aragón, Jaca, hasta Huesca ciudad, me han sorprendido gratamente. Además de poder conocer la gente de allí, que la verdad es encantadora. Zaragoza es lo que estoy preparando para subir ahora. Es una ciudad que te diría que es de mis favoritas de España de lo que he visto hasta la fecha. Y en general Aragón es una comunidad que, no sé, me ha sorprendido realmente, porque no tenía muchas expectativas y lo he superado completamente.

un idioma distinto, las fiestas del ángel y una historia para el recuerdo

¿Y sobre la provincia de Teruel? Primero visitó el Matarraña, y sus pueblos bonitos no fue lo que más le llamó la atención: "Me sorprendió porque, claro, yo soy valenciano y yo veía que todo el mundo estaba hablando mi idioma. Yo digo, esto está lleno de valencianos, hasta que hablé con la gente de Valderrobres, de Beceite y me di cuenta de que allí se hablaba se habla también el valenciano-catalán que a lo mejor le llaman 'chapurriao' allí y me sorprendió. Me resultó fascinante porque también era otra cosa que no conocía."

En Teruel capital ya había estado. Pero era la primera vez que la visitaba en las Fiestas del Ángel: "La verdad que, por suerte, todo lo que era hacer turismo yo lo había hecho antes y pude también conocer las fiestas. No me lo podía haber imaginado. Esto es como la ciudad entera... Me gusta que es como una fiesta para todo el mundo, puedes llegar de fuera, puedes tener la edad que sea, que te guste el género musical que sea, que vas a encontrar un sitio, sea para ti, como digo, me gustó mucho porque fui completamente solo y me lo pasé genial".

Cuando publica los vídeos ya no solo comenta los aspectos turísticos o lo que más le sorprende de los lugares que visita, sino que también narra los problemas que le van surgiendo. Y en el cañón rojo, en Teruel, casi se queda sin camper: "Estando allí empezó a llover y la tierra se convirtió en barro, y claro, ya para cuando quise salir no había manera se me quedó la furgoneta atascada. Yo ya pensando como que no podía llamar a una grúa, estaba pensando cómo pasar la noche allí. Ahí sí que me rendí y dije ahora no sé qué voy a hacer cómo voy a salir de esto. Y tuve muchísima suerte de que esto me pasó justo al lado de una granja. Y fui allí, conocí a un señor encantador que me dijo, eso no es ningún problema, saco el tractor y te sacamos de ahí. Viéndolo con perspectiva, se me salvó la vida y estoy muy agradecido. Y esto tengo ganas de contarlo también, porque es una historia muy bonita.

Jordi sigue con su camper recorriendo España. Ahora está en la Región de Murcia. Y en sus redes puedes comprobar lo que le ha sorprendido el Tubo, Tarazona, la Ciudadela de Jaca, Huesca y próximamente, la provincia de Teruel.