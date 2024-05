La exposición que puedes ver en Teruel sobre la trata de personas: "Es un fenómeno invisible"

Casi 6.000 personas, entre ellas 100 niños, fueron víctimas de trata de seres humanos entre 2017 y 2021 en España. Es una de las actividades criminales más rentables y en 6 de cada 10 casos el objetivo de las mafias es la explotación sexual. Con los supervivientes de esta dura realidad trabajan varias organizaciones no gubernamentales con el objetivo de darles acceso a refugios seguros, incluirles en programas de protección y garantizarles la ayuda psicológica y material que precisan.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, registró 229 casos de trata de seres humanos en España durante 2022. De ellas, 129 fueron víctimas de explotación sexual, 89 de trata laboral 9 de criminalidad forzosa y 2 de matrimonio forzado. Esto supone un aumento del 21,2% respecto al 2021, cuando se localizaron un total de 189 víctimas de trata, en su mayoría, el aumento se dio en las víctimas de trata por fines laborales, que pasaron de 51 a 89.

Un fenómeno invisible

En los últimos diez años, el número más alto de casos de trata se registró durante el 2020. Las fuerzas policiales rescataron entonces a 294 víctimas de trata para fines sexuales, 192 para fines laborales, 31 para crímenes forzados y 3 víctimas de matrimonios forzados. Aunque los casos han disminuido significativamente desde el 2019, se han mantenido las cifras similares a la época prepandemia.

La trata de seres humanos es, en ocasiones, un fenómeno invisibilizado para la ciudadanía. Muchas veces no se detectan ni identifican situaciones de trata, siendo difícil combatirlo si no se conoce. A través de este proyecto fotográfico, 'Punto y seguimos. La vida puede más' se pretende visibilizar y sensibilizar ante la situación de abuso y explotación de personas.

María Francisca Sánchez Vara es directora del Departamento de trata de personas de la Conferencia Episcopal y ha pasado por COPE para hablar de esta exposición: "Hace unos años queríamos elaborar un material que permitiese visibilizar la trata de personas. Partimos de la base que es una realidad invisible, que no se conoce, y uno de los objetivos que nos hemos propuesto también en el departamento y en la Iglesia es visibilizar, concienciar, sensibilizar ante esta realidad que está presente. Y bueno, pues, dando vueltas al material que podíamos elaborar, pues pensamos en esta exposición fotográfica".

María Francisca nos ha contado que es chocante que en nuestro siglo XXI, en esta época, todavía exista la trata de personas: "La gente quizá lo vincula con la trata de blancas. Es algo muy antiguo, la esclavitud, pero es un fenómeno, es un problema que está ahora y está aquí. Bueno, nosotros aquí en España empezamos a identificar y a detectar, se empezaron a identificar y detectar casos, situaciones en los años 90. Pues como un fenómeno que no es de otro siglo, que no es de hace muchos años, sino que está sucediendo en este momento. Pero sí que es un fenómeno complejo, también vinculado a las migraciones, y sobre todo un fenómeno que está invisibilizado, que no se conoce, oculto".

La exposición está enfocada en clave de esperanza. De aportar esa parte positiva de que de estas situaciones se puede salir, esto no es el final. En clave de vida, en términos cristianos, en clave de resurrección: "Está estructurada en tres bloques, digamos, el primer bloque lo que refleja es el drama que vive la persona. El segundo, la indiferencia de la sociedad ante este problema que no se ve. Y luego, la tercera parte es la esperanza, los casos de éxito, las personas que han salido de esta situación. La exposición se ha hecho con personas que sufrieron la trata, que son supervivientes y que han querido colaborar. También con su imagen, aunque obviamente los rostros no se ven por seguridad, y con las frases que son de personas que lo han sufrido. O sea, es un material que está hecho con la esperanza. Es un material que está hecho con las propias personas que lo han experimentado".

Desde el Departamento de Trata de Personas de la Conferencia Episcopal Española, Sánchez ha dicho que la situación a día de hoy es compleja de definir o mostrar: "Sigue habiendo trata de personas, no hay más que mirar las noticias, porque más a menudo de lo que nos gustaría están desmantelando redes de trata. Es algo que existe, ¿no?, que sigue existiendo, que se siguen dando casos, que siguen llegando a los proyectos personas identificadas por la policía. Y, bueno, lo que sí que vemos también es que las formas de captación varían un poquito. Y ahora estamos, la preocupación es la captación a través de Internet y es quizá el tema más preocupante en este momento".

El autor de las fotos es Fernando Mármol Hueso, quien ha dedicado su tiempo, esfuerzo y cualidades tanto para la realización de las fotos como a su posterior montaje. Fernando es arquitecto de profesión y gran aficionado a la fotografía: "Desde el primer momento que le propusimos colaborar aceptó sin reparo, implicándose en el proyecto y comprometiéndose activamente con el proceso del mismo".