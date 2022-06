La campaña De Fiesta Sin Agresiones Sexistas incluye un punto morado en la Vaquilla

El concejal de Fiestas, Javier Domingo, la concejal de Servicios Sociales e Igualdad, Nuria Tregón, junto a Beatriz Redón y Patricia Blasco de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel y Luisa Valdivia, representante del IAM, han presentado este miércoles la campaña De Fiesta Sin Agresiones Sexistas que organizan conjuntamente con motivo de la Vaquilla.





Como en ocasiones anteriores, habrá cartelería alusiva a la campaña en distintos puntos de la ciudad y en las peñas. Se han editado 200 carteles de diferentes tamaños y también se van a repartir 7.000 pulseras moradas con el lema “No es no”, y el programa de fiestas también incluye frases de esta campaña junto con otras de hábitos saludables.





“Es imprescindible seguir trabajando esta campaña, y ojalá llegue el día en el que no sea necesaria. Ésa sería la gran noticia que todos esperamos”, ha señalado el concejal, agradeciendo la implicación de todos los agente que participan en la campaña.





Beatriz Redón ha manifestado que se trata de mostrar una “tolerancia cero” no sólo a las agresiones y abusos sexuales, sino también a las agresiones sexistas: “comportamientos verbales, no verbales y físicos que en función de la condición sexual de una persona producen ofensa, humillan, intimidan o invaden el cuerpo de esa persona”. En ese sentido, ha señalado que este año es fundamental no sólo la campaña que visibiliza y ayuda a identificar estas situaciones sino también el punto morado que se va a crear con el apoyo del IAM, de manera que la campaña será de visibilización y sensibilización, pero también de atención a quienes lo necesiten.





Del mismo modo, habrá educadores de calle distribuidos por la capital que se encargarán de sensibilizar con este mensaje, de manera que la campaña también se va a llevar a cabo “persona a persona”, intentando trasladar que se puede disfrutar de las fiestas con respeto y con tolerancia.





Para Patricia Blasco, un punto morado es un punto seguro, no sólo para mujeres, sino para personas que se sientan agredidas en cualquier momento. “Tener un punto de referencia donde ir, que sepas que es seguro, que te van a ayudar, es muy importante”, ha señalado, concluyendo que “tenemos que disfrutar de nuestras fiestas, pero siempre con respeto hacia todas las personas”.





Nuria Tregón ha explicado que el punto morado incluirá un servicio de atención psicológica, programa financiado por el Ayuntamiento y el IAM y será llevado a cabo por profesionales de Psicara. “Consiste en una primera toma de contacto para conocer las necesidades de las personas que acudan a este punto morado, tranquilizándolas en esos momentos tan delicados y, dependiendo del caso, se seguirá el protocolo establecido actuando en consecuencia a lo acontecido”, ha añadido.





Este punto morado se ubicará en la Ronda Ambeles, zona del puesto de atención de Cruz Roja, junto a la Estación de Autobuses, y su horario será el viernes 8 de julio de 21 horas a 9 horas del día 9, el sábado 9 desde las 16 hasta las 8 horas del día 10, el domingo 10 de 19 horas a 8 horas del día 11 y el lunes 11 desde las 22 horas hasta las 6 horas del día 12.





Luisa Valdivia ha recordado que durante las fiestas en general suele haber “un abuso de ciertas sustancias” lo que puede implicar una mayor problemática social “y la mujer está muy afectada por este tipo de actuaciones socioculturales”. Tras la atención directa a quien lo necesite en el punto morado por parte de los profesionales de la psicología, se podrá activar el protocolo de atención del IAM, teléfono 900 504 405 de atención directa las 24 horas a la mujer.