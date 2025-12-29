Alcañiz estrena su nueva aula de la DGT para el examen teórico del carnet de conducir

En los próximos días entrará en funcionamiento la nueva aula de exámenes de la Dirección General de Tráfico en Alcañiz, un servicio muy esperado que también beneficiará a todas las comarcas vecinas. Según ha informado el Ayuntamiento de Alcañiz, esta sala permitirá realizar los exámenes teóricos para obtener el carnet de conducir sin necesidad de desplazarse a Teruel capital.

El aula ha sido acondicionada en la segunda planta del Casino, edificio que sirve como sede de los servicios municipales mientras duran las obras de la Casa Consistorial. La necesidad de la instalación responde a los nuevos requerimientos de las pruebas de Tráfico, que precisan de un soporte audiovisual del que hasta ahora carecía la localidad.

Inversión y colaboración institucional

El coste del proyecto, que asciende a 30.000 euros, ha sido financiado por la Diputación de Teruel. Por su parte, el Ayuntamiento de Alcañiz ha sellado un convenio con la DGT para ceder el espacio. Además, los técnicos informáticos municipales han supervisado la instalación y se encargarán del mantenimiento y la asistencia técnica durante las pruebas.

Un aula moderna y accesible

La sala está equipada con 24 ordenadores de última generación para los aspirantes y uno para el supervisor, todos dotados de cámara y pantalla táctil de 23 pulgadas. El sistema está conectado con las plataformas informáticas de la DGT y cuenta con un sistema automatizado para actualizaciones de software.

Para garantizar la comodidad de todos los usuarios, la instalación está climatizada y es completamente accesible para personas con movilidad reducida.