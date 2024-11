El Aeropuerto de Teruel, siempre un paso por delante: "No hay grandes secretos, pero sí hay mucho trabajo"

El aeropuerto de Teruel ya tiene 160 nuevas plazas de aparcamiento. A día de hoy en el aeropuerto trabajan más de 700 trabajadores. Cifra que en los próximos tres años se elevará a los 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos.

Es una realidad que se está consolidando como el principal aeropuerto industrial de Europa. De aquí a tres años, se espera que los empleos que genera se multipliquen por 5. E inversiones que alcanzarán los 60 millones de euros.

Se trata una de las locomotoras económicas, si no la principal, de Teruel. Unos 700 empleos genera hoy aunque como decías, de aquí a 3 años se alcazarán los 4.000 entre directos e indirectos. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Por qué desde hace años está un paso por delante respecto a otros aeropuertos en reciclado de aviones o como hub de pruebas? Eso le hemos preguntado a su director, Alejandro Ibrahim: "Tampoco hay grandes secretos, pero sí hay mucho trabajo. Tenemos unas ventajas competitivas, y justo el estar en una zona despoblada se ha convertido en una oportunidad".

Esto es importante, ha dicho Ibrahim, porque "la mayoría de los aeropuertos españoles y europeos tienen su espacio restringido porque alrededor de ellos ya hay casas, ciudades, etc. En cambio nosotros no, nuestro límite son las montañas, y hemos crecido en dos años dos millones de metros cuadrados. Podemos seguir creciendo, de hecho seguramente lo seguiremos haciendo. Eso, claro, es una cosa muy importante para las empresas que quieren hacer trabajos con estas dimensiones. Hay que pensar que un solo A380 es como un campo de fútbol. Llegamos a tener 23 durante la pandemia. Bueno, y hubo 140 aeronaves estacionadas de doble pasillo. Es decir, estamos hablando de una cosa bastante, de una magnitud muy importante, que no hay en ningún otro aeropuerto, en ningún otro aeropuerto en España".

De hecho, durante la pandemia fue el aeropuerto europeo que más aviones estacionados tuvo: "Vamos a duplicar, vamos a llegar a 250. Ahí, competitivamente, nadie nos va a poder ganar. Somos la Champions League de los centros de estacionamiento y mantenimiento europeos. Nos hemos convertido en ese ranking. Y bueno, pues hay que trabajar en eso. Ser los mejores en algo que estás convencido que es necesario. En este caso lo es para la industria, y posicionarte ahí y seguir trabajando, como digo, de forma tal. El clima, por supuesto, es una ventaja indudable. El clima seco y que hay en este sitio concreto, en Teruel, eso es muy bueno porque los aviones se pueden corroer y entonces cerca del mar, por ejemplo, tendría menos vida, para entendernos, la vida útil del avión. Y luego también no es una zona congestionada, no estamos cerca de como puede ser Barajas o Alicante, es decir, no hay mucho vuelo y eso permite que las aeronaves puedan venir en cualquier momento del día.

el día a día

Asimismo, el director del aeropuerto de Teruel nos ha descrito el día a día allí: "Es muy intenso. La verdad es que cuando me levanto por la mañana, muchas veces voy con la mente preparada para todo, porque uno puede pasar de todo, de hecho es lo que nos ocurre, pero afortunadamente está todo controlado".

Lo bueno de la aeronáutica, dice, es que hay procedimientos para todo: "El sistema de calidad es de yo creo que de los más altos junto con el sistema nuclear a nivel mundial y, efectivamente, eso eso te exige mucha exigencia y mucho protocolo en trabajo".

Un día a día que va, desde aeronaves que aterrizan y despegan y tienen que estar coordinándose con sus clientes. También gestiones a nivel ejecutivo, preparando pliegos para sacar a concurso: "Las obras, teniendo reuniones con nuestros diferentes clientes con las 4 obras que ahora tenemos en marcha. También tenemos que coordinarnos con los temas relacionados con la seguridad, porque está todo el día entrando continuamente entrando y saliendo gente. Alguna vez hay algún pequeño incidente que hay que resolver sobre la marcha con el equipo con el que contamos, las operaciones de aviones, tenemos los bomberos que también hay que estar pendientes de cuando tienen que actuar o no cuando sale, por ejemplo, un avión a pista para hacer pruebas y están luego todos nuestros clientes que cada uno te demanda su atención.

En resumen, según Alejandro Ibrahim, director del Aeropuerto, en su día a día son como el director de orquesta que tocando una música serena intentamos que todo vaya afinado y vaya a su buen ritmo: "Afortunadamente eso ocurre, pero que exige mucha dedicación".