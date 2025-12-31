El turismo rural de Aragón roza el lleno en Nochevieja con los Pirineos y Gúdar-Javalambre como destinos estrella

El turismo rural en Aragón vive una Nochevieja de récord. Según ha confirmado Sara Ros, presidenta de FARATUR , la Federación Aragonesa de Turismo Rural, la ocupación media para despedir el año se sitúa entre el 85% y el 90%, aunque "tenemos zonas que están prácticamente al 95% ó 100% de ocupación". Estas cifras suponen un incremento respecto al año pasado y confirman una tendencia al alza en la demanda de este tipo de alojamientos.

La nieve, el gran imán

Los destinos preferidos para esta época son los Pirineos y la comarca de Gúdar-Javalambre. El motivo principal es la nieve, que actúa como un polo de atracción para miles de visitantes. "La nieve es un gran imán para para esta época del año", explica Ros, ya que muchos turistas aprovechan no solo para despedir el año, sino también para practicar deportes de invierno.

Casas grandes y con chimenea

Para estas fechas, los viajeros buscan alojamientos con características especiales. Según la presidenta de Faratún, "mucha gente sí que pide chimenea, porque, al final es algo que no normalmente no se tiene en una ciudad". Además, se demandan casas más grandes, de tres o cuatro habitaciones, para acoger a grupos de amigos, y se valora que tengan garantizado el acceso con coche incluso en caso de nevada.

Algunos establecimientos van un paso más allá y ofrecen servicios especiales para facilitar la celebración. Entre los detalles que se pueden encontrar está el de proporcionar el cotillón y las uvas a los inquilinos. También existen acuerdos con restaurantes locales para organizar la cena o se facilita la participación en las fiestas populares de los pueblos.

Estancias de tres noches de media

La planificación es clave para asegurar un sitio en estas fechas. La mayoría de las reservas se realizan a finales de verano, entre agosto y septiembre, aunque hay clientes fieles que reservan "de un año para otro". La estancia media en Aragón es de tres noches, si bien los aficionados al esquí suelen alargarla hasta los cinco o siete días para aprovechar la temporada.