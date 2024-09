"Huescómic" invita a reírse y reflexionar con un programa pensado para todos los públicos

Huescómic, la cita con las viñetas organizada por el Ayuntamiento de Huesca en colaboración con Viñetario, tiene ya todo listo para su duodécima edición, que se celebra este sábado 7 de septiembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. La jornada regresa a uno de sus géneros más queridos, el humor, con tres invitadas con enfoques muy diferentes: Camille Vannier, que, en su más reciente obra, ‘Imbécil’, demuestra que no hay miseria personal de la que una no pueda reírse; Candela Sierra, autora de ‘Rotunda’ y ‘Lo sabes, aunque no te lo he dicho’, irónicas miradas sobre la sociedad actual; y Clara Soriano, creadora del divertido personaje infantil ‘Malababa’.

Camille Vannier (París, 1984), autora francesa residente en Barcelona, ha dibujado para revistas como El Jueves, Vice o Pandora, y novelas gráficas en las que cuenta historias sobre las personas que conoce y su vida personal: ‘El horno no funciona’ (Sins Entido, 2021), ‘Tuerca y Tornillo’ (Apa-Apa, 2013), ‘Poulou y el resto de mi familia’ (Sapristi, 2018), también publicado en francés por Cambourakis en 2020, y, las más recientes, ‘Sexo de mierda’ (¡Caramba!, 2022) e ‘Imbécil’ (¡Caramba!, 2024).

Candela Sierra (Ronda, 1990) es autora de ‘Rotunda’ (Andana Gráfica, 2023), proyecto galardonado con el Premio Valencia de Novela Gráfica,

una novela gráfica en la que retrata con afilada ironía la precariedad en el mundo laboral; y de la más reciente ‘Lo sabes, aunque no te lo he dicho’ (Astiberri, 2024), un cómic para cuya realización recibió la ayuda a la creación Injuve y que disecciona con sarcasmo las relaciones contemporáneas marcadas por la falta de comunicación.

Por su parte, Clara Soriano (Cartagena, 1982) se dio a conocer con los webcómics (‘Las Cosas Claras’, ‘Caniculadas’), de donde saltó al papel con el cómic colectivo ‘Institutos’ (Astiberri, 2014) y un cómic como autora completa (‘Colmado Sánchez’, ¡Caramba!, 2013), con el que ganó el Premio Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona 2014. Su trabajo más reciente es el tebeo infantil ‘Malababa y las bayas azules’ (Mamut, 2024).

Un año más, Huescómic también apuesta por el nuevo talento aragonés, en este caso en la figura de Marina Velasco Marta (Zaragoza, 1997), ganadora del XVI Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC / Salamandra Graphic con ‘Que no se olvide’, una obra que recupera la memoria del colectivo LGTBI+.

Las cuatro autoras participarán en entrevistas con público en el auditorio del Centro Cultural: Clara Soriano, moderada por David López, a las 12:00; Marina Velasco, junto a Peibols, a las 13:00, y Camille Vannier y Candela Sierra a las 18:00, en una conversación conducida por Óscar Senar. Todas las actividades tienen entrada libre hasta completar aforo.

Charla previa, exposiciones y cómic gratuito

Como ya es habitual, Chema Cebolla firma el cómic gratuito y limitado que se entregará a los asistentes hasta finalizar existencias. El dibujante continúa la senda de reinterpretar la historia del Alto Aragón en clave de ficción, en esta ocasión subiendo al tenor Miguel Fleta a la ola de la cultura ‘tiki’.

El cómic de Chema Cebolla será también una exposición que podrá verse en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Se inaugura este viernes 7 a las 18:30, junto con la otra muestra de esta edición, ‘Rosa como una pantera’, una producción del Salón del Cómic de Zaragoza. A continuación, en el mismo lugar a las 19:00, los dibujantes Diego Miragro y Leyre Lardiés ofrecerán una charla sobre el décimo aniversario del primer número del Fanzine ¡Hey!, un proyecto nacido precisamente a raíz de la primera edición de Huescómic.

El programa de esta edición incluye además la exposición ‘Comer con la vista: gastronomía del Alto Aragón en viñetas’, un recetario ilustrado con algunos de los platos más significativos de la provincia, que se inaugurará el día 7, a las 11:30, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner.

Premio a la Mejor Traducción

Huescómic consolida en esta edición su apuesta por visibilizar uno de los oficios más importantes para la industria editorial del cómic, el de los traductores. Así, en colaboración con la comunidad Tradurietas, la jornada de cómic de Huesca será escenario, el día 7 a las 19:00 en el Centro Cultural, de la entrega del II Premio a la Mejor Traducción de Cómic, que reconocerá la mejor labor en este ámbito entre los títulos internacionales vertidos a lenguas oficiales de España durante el pasado año. A este acto le seguirá una charla didáctica, para todos los públicos, sobre la labor de la traducción de cómic.