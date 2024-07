VillaNoir concederá el premio Villanúa Rural Noir a la escritora zaragozana María Pérez Heredia

“Pirineo Noir” es la tercera novela de la escritora aragonesa y su debut en el género negro. Estudió Filología Hispánica y publicó su primer libro, “Esos días raros de lluvia” (2013), con diecinueve años. Desde entonces le han seguido la novela Starman (2017), publicada por Reservoir Books con una acogida crítica excepcional, y el relato juvenil “Eydís y el largo invierno” (2017, ilustrado por David Guirao), así como diversas colaboraciones, cuentos y artículos de crítica literaria. Desde 2017, vive en Francia, donde ha trabajado en la Universidad de Grenoble como profesora de literatura española.

La organización del VillaNoir quiere reconocer con este galardón, que se concedió por primera vez en 2022 al escritor asturiano Francisco Bescós, una obra concreta que reúne todos los valores, ingredientes y virtudes que quiere fomentar el encuentro literario. Como explica su director, Ricardo Bosque, “se adapta como un guante al espíritu del Premio Villanúa Rural Noir, desarrollándose en una pequeña población imaginaria cercana al Parque Natural de los Valles Occidentales y constituyendo un retrato fiel del ambiente y el paisanaje propio de las pequeñas localidades de montaña”.

María Pérez Heredia ha señalado al conocer la noticia que el Pirineo aragonés “es un paisaje que conozco bien, no he tenido que ir a reconocerlo para ambientar la novela, lo he visitado en todos los momentos del año y conozco todas sus transformaciones. Es un espacio que ofrece muchos elementos para ambientar una novela negra, y luego está su carácter fronterizo, que lo hace todavía más enigmático”. En este sentido ha destacado que “para mi es muy importante que el premio sirva también para poner en valor un espacio como el Pirineo, que en mi novela juega un papel fundamental porque es un personaje más de la trama”.

“Pirineo Noir” es un thriller literario ambientado en el Pirineo aragonés que fue recibido con grandes elogios por parte de la crítica y una excelente respuesta de los lectores. Benjamín Prado ha asegurado que esta novela es la confirmación de que Pérez Heredia “llega con paso firme para convertirse en una gran dama de la novela policiaca”. Jesús Lens, crítico literario del Ideal de Granada, afirmó que se trata de “la traslación del fascinante universo de Twin Peaks a la España más rabiosamente contemporánea”.

Ricardo Bosque considera que la novela premiada con el Villanúa Rural Noir de 2024 “es una de esas obras que confirman que el género negro no es literatura de simple entretenimiento. Con una trama perfectamente estructurada, unos personajes muy bien construidos y un ritmo endiablado, la novela está exquisitamente bien escrita, con una calidad que dice mucho de la madurez literaria de la autora”.

SOBRE VILLANOIR

VillaNoir es el Encuentro Pirenaico de Género Negro que organiza anualmente el Ayuntamiento de Villanúa, a través de su concejalía de cultura. Su objetivo es acercar este exitoso género al público en general y dar a conocer algunas de sus claves y secretos de la mano de los principales especialistas del país. Es una apuesta que refuerza y diversifica la amplia y variada oferta cultural que ofrece Villanúa a lo largo del año. VillaNoir está dirigido por el escritor zaragozano Ricardo Bosque, autor de novelas como “El último avión a Lisboa”, “Manda flores a mi entierro”, “Suicidio a crédito” o “Cuestión de galones” y editor del blog “La Balacera” y la revista digital “Calibre 38”.