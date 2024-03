Reabre Portalet aunque no se descarta un nuevo cierre ante la previsión de más nevadas

El puerto de Portalet se ha reabierto al tráfico esta mañana después de una apertura puntual y de diez días de cierre consecutivo. Un cierre que se repite invierno tras invierno y que afecta negativamente a los comercios que están en la frontera con Francia. Por eso, la Asociación Turística del Valle de Tena pide soluciones.

Portalet es el puerto que más días cierra a causa de las nevadas. Las autoridades francesas decidieron reabrir el tráfico ayer pero solo durante unas horas y esta mañana se ha vuelto a abrir. Pero, como las previsiones son de más nevadas el fin de semana, ya han avisado de otro posible cierre. Han sido diez días de cierre y los negocios que están en la frontera han visto mermados sus ingresos. Las socluciones no son fáciles pero sí necesarias. Jesús Pellejero, presidente de la Asociación Turística Valle de Tena ha subrayado que "es una zona complicada en la que se acumula mucha nieve". No obstante, "se podrían estudiar algunas medidas que ayudaran a no sufrir cierres tan prolongados como más quitanieves o viseras que evitaran esas acumulaciones en la vía".

Pellejero recuerda que "el turismo francés es muy importante para esta zona y los cierres tan prolongados en el tiempo todos los inviernos tienen un impacto negativo en el sector".

La solución no es fácil y "en el lado francés tienen que tomar decisiones al respecto porque ésta situación depende más de ellos". En este sentido, Pellejero ha recordado el desprendimiento de rocas que, el año paso, casi provoca que no se celebrara la Marcha Cicloturista Quebrantahuesos. Finalmente, se llegó a tiempo y se pudo limpiar la zona pocos días antes de la prueba.