El PP de Sabiñánigo propone una inversión de 3,2 millones para mejorar infraestructuras, seguridad y servicios

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sabiñánigo ha presentado un paquete de propuestas para los Presupuestos municipales de 2026 que alcanza una inversión total de más de 3,2 millones de euros. Según los populares, el objetivo principal es que esta inyección económica repercuta directamente en una mejor calidad de vida de los vecinos, la optimización de los servicios y el desarrollo del municipio. La financiación provendría de un crédito de 2.800.000 euros ya firmado por el consistorio y de 476.500 euros de fondos propios.

Apoyo al comercio e infraestructuras clave

Una de las iniciativas estratégicas del PP es el refuerzo del apoyo al comercio local, para lo que proponen destinar 30.000 euros a dos campañas del Plan Volveremos. Se da la circunstancia de que Sabiñánigo es el único municipio de los 67 seleccionados en Aragón que no se ha adherido a dicho plan. En materia de infraestructuras, se ha planteado una partida de 300.000 euros para la rotonda de la Plaza Azpe, el acceso a Mercadona y al polígono industrial. A esta cantidad se suman 250.000 euros para un plan de asfaltado y otros 50.000 euros para el alumbrado de la calle Serrablo.

Seguridad y servicios básicos

La seguridad es otra de las prioridades, con la propuesta de un Plan de Seguridad Integral de 130.000 euros. Este plan incluye 100.000 euros para la colocación de cámaras de seguridad en zonas de riesgo y 30.000 euros para la instalación de hidrantes contra incendios. Además, se han consignado 75.000 euros para la reparación y limpieza del alcantarillado público y 100.000 euros para el abastecimiento y los depósitos de agua en los núcleos rurales. Para la Residencia Alto Gallego, se ha reservado una partida de 200.000 euros para un grupo electrógeno de emergencia.

Impulso a las instalaciones deportivas

En el ámbito deportivo, la propuesta popular contempla una inversión de 400.000 euros adicionales a los 235.500 ya existentes. Este montante permitiría el arreglo de la pista del polideportivo Puente Sardas (120.000 euros), obras en el Polideportivo Plaza Constitución (300.000 euros) y la solución a las filtraciones en las piscinas de verano (150.000 euros).

Finalmente, el plan del Partido Popular incluye la creación de un punto verde de recogida doméstica con una inversión de 150.000 euros y la compra de terrenos por 200.000 euros para el desarrollo de futuros proyectos en el municipio.