Mercadona cerrará temporalmente su tienda en Jaca hasta final de año

Mercadona cerrará temporalmente su tienda de la Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 26, para acometer una reforma integral valorada en 3.000.000 de euros. El cierre se producirá este sábado 23 de agosto y la reapertura está prevista para diciembre, aun sin fecha exacta.

La reforma incluye la apertura de la nueva sección “Listo para Comer”, diseñada para ofrecer platos recién preparados que los clientes podrán disfrutar en el propio establecimiento. La zona de comida contará con 4 mesas y 19 sillas para facilitar su consumo in situ, manteniendo la oferta de productos de conveniencia que ha venido ganando protagonismo desde su lanzamiento en 2018, como croquetas, ensaladilla rusa, arroces, pasta, hamburguesas y bocadillos.

Además de la nueva sección, la remodelación contempla mejoras sostenibles: se instalarán 44 kW de energía fotovoltaica para reducir el consumo energético y se mantendrá un aparcamiento con 148 plazas, cuatro de ellas para vehículos eléctricos.

El proyecto involucrará a 26 proveedores y generará empleo para aproximadamente 500 personas durante el periodo de obras. Mientras dura la intervención, los 46 trabajadores de la tienda serán reubicados temporalmente en otros centros de Mercadona ubicados en Sabiñánigo, Huesca y Binéfar, con el compromiso de que regresen a Jaca una vez finalizada la reforma.

La reapertura, según comunicó la cadena, se producirá antes de que concluya el año, con fecha por determinar para el mes de diciembre. Con estas mejoras, Mercadona refuerza su apuesta por la modernización de sus tiendas, ampliando la oferta de conveniencia y impulsando la sostenibilidad en el Pirineo oscense.