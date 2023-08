José Manuel Díez dimite como presidente del Jacetano

El Club de Fútbol Jacetano ha vivido días convulsos que han provocado la dimisión del hasta ahora presidente José Mauel Díez. Así lo ha manifestado el propio Díez en un escrito enviado a los socios en el que explica que "después de un profundo análisis de la situación creada por la destitución del tesorero del club y la dimisión voluntaria del vicepresidente y tres vocales de esta directiva y atendiendo al interés general del club he tomado la decisión de comunicar a los miembros que iban a conformar la nueva junta directiva del club en caso de ser aprobada la cuestión de confianza, mi intención de no seguir en la presidencia del club para facilitar así una candidatura de consenso de cara a las próximas elecciones y a la vez animarles para completar esta candidatura con la ayuda de personas que colaboren y no entorpezcan el proyecto deportivo. El escrito finaliza con un agradecimiento a todos los socios, jugadores, técnicos y familiares por las muestras de cariño recibidas.

Ahora, el vicepresidente Tomy Lafuente pasa a hacerse cargo de las funciones de presidencia de manera interina hasta la elección del nuevo presidente, convocando para ello una Asamblea General Extraordinaria en el plazo máximo de dos meses.

Estaba prevista una convocatoria extraordinaria para el próximo 5 de septiembre para la aprobación, si procede, de la cuestión de confianza del presidente del club, que ha quedado suspendida.