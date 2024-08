Jaca recurre una sentencia de compensación a la empresa que gestiona en parquin de la plaza Biscós

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha sentenciado que el Ayuntamiento de Jaca tiene que pagar 1,8 millones de euros a la empresa que gestiona el parquin público de la plaza Biscós en concepto de compensación por la poca rentabilidad que esta empresa tuvo en los últimos cuatro años, de 2014 a 2018.

El Ayuntamiento de Jaca ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo y espera sea favorable. De lo contrario, el consistorio estudiaría la forma de compensar esa cuantía. El alcalde de Jaca, Carlos Serrano, ha explicado que todo viene por una cláusula en la que se exige una compensación a la empresa si no se cumple la rentebilidad estimada por la empresa. Para el consistorio esa compensación no está bien valorada y, si la sentencia final dice que el ayuntamiento tiene que pagar, se buscarán alternativas "como aumentar la tasa de aparcamiento o los años de concesión, etc".

Lo que sí ha dejado claro el alcalde es que, si hay que pagar, "ese dinero no saldrá de las arcas municipales". Por eso, se buscarán esas alternativas negociando con la empresa que gestiona el parquin. Además, podría ser una demanda que se podría ampliar a años posteriores.

La gestión con la empresa comenzó en 2005 con el entonces alcalde socialista Enrique Villaroya.