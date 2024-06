Jaca se manifiesta por la UVI Móvil 24h

La Plataforma ciudadana UVI móvil Jaca ¡la necesitamos! ha convocado una concentración en la plaza Biscós y el éxito ha sido notable. Por el micrófono de COPE ha pasado Isis Fau, portavoz de la plataforma para expresar el sentir de la ciudadanía jaquesa y valorar las delcraciones del consejero de sanidad José Luis Bancalero ayer en Jaca."Siempre es una buena declaración decir que en Jaca vamos a tener una UVI Móvil. pero hasta que no sea real nosotros vamos a seguir luchando. Todos s los sábados desde hace un año, como todos los domingos, noches y festivos, no habrá ninguna UVI móvil en toda la Jacetania. Hay que reivindicar alto y claro a la DGA que somos un territorio vivo y que exigimos que se restituya este recurso básico y esencial. Porque ninguna otra ambulancia es como la UVI móvil y ninguna otra puede diagnosticar y tratar de la forma más avanzada a un paciente cuando su vida corre peligro. El no tenerla marca la diferencia entre la vida y la muerte o sobrevivir pero hacerlo con secuelas permanentes toda la vida. La UVI móvil es insustituible, y completamente necesaria para que la asistencia de otros transportes sanitarios como el del helicóptero sea óptima"