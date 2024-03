El PP de Huesca analiza las demandas del campo con las asociaciones agrarias

La dirección del Partido Popular de Huesca mantuvo el pasado viernes una reunión con las principales asociaciones agrarias para analizar desde ambas perspectivas los problemas que han llevado a los profesionales del campo a movilizarse. Los populares, además, querían trasladar su solidaridad y exponer sus propuestas para el sector. En el encuentro estaban presentes Gerardo Oliván, presidente provincial; Isaac Claver, secretario provincial; Javier Folch, diputado nacional; y Antonio Romero, diputado autonómico. Por su parte, el sector primario contaba con representantes de ASAJA, UAGA-COAG, UPA y ARAGA.

Todos los presentes coincidieron en la necesidad de que las asociaciones agroganaderas actúen coordinadamente en un frente conjunto, e hicieron hincapié en abordar la búsqueda de soluciones desde la triple perspectiva de las competencias provinciales, autonómicas y estatales.

La dirección del PP señaló que la causa inmediata de la crisis que atraviesa el sector procede de las negociaciones llevadas a cabo en el seno de la UE con el ministro socialista Luis Planas. El diputado nacional Javier Folch denunciaba que el pasado 6 de marzo el Gobierno de Sánchez rechazó la tramitación de una Proposición de Ley del PP dirigida a establecer medidas estratégicas para ayudar al sector primario. Con ello, El ejecutivo socialista vetó una tramitación que hubiera supuesto la concesión de ayudas de 790 millones de euros al sector primario. Folch también reprochó la votación de todos los europarlamentarios del PSOE a favor de la Ley de la Restauración de la Naturaleza frente a la oposición de los populares, que consideraban que dicha ley supondrá condenar al cierre a miles de explotaciones. También ponía de manifiesto el impacto negativo que supondrá el Reglamento sobre el transporte de animales vivos, “un nuevo despropósito que está en la incubadora de la UE a propuesta de la Comisión Europea”.

El PP de Huesca denuncia que la PAC del ministro Planas ha provocado una situación traumática en el campo español “toda vez que supone más exigencias ambientales, menos presupuesto y una burocracia desmesurada, aunado a la competencia desleal con la llegada de productos de terceros países que no cumplen con las mismas normativas europeas. Todo ello, junto a una Ley de la Cadena Alimentaria que no protege al productor como eslabón más débil”. Al respecto, los populares critican que el Gobierno de Sánchez no haya defendido ante Europa una adaptación a los condicionantes ambientales y climáticos de Aragón mediante una flexibilización de la PAC.

En alusión específica a la Comunidad aragonesa, los populares reivindican la descongestión de los expedientes del INAGA. Consideran además que no se ha dado respuesta a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones por la sequía de estos últimos años, con unos exagerados costes de producción, y unos precios de venta “de hace 30 años”. El PP argumenta que el ejecutivo de Sánchez sigue sin dar cobertura a unos seguros agrarios competitivos y con indemnizaciones actualizadas. Otro punto importante fue la “imperiosa” necesidad de defender sin paliativos la unidad de cuenca, dando un carácter más reivindicativo al Instituto Aragonés del Agua.

La dirección de PP altoaragonés se reafirmó ante las asociaciones como el Partido del campo, y en calificar de estratégico el sistema agroalimentario de Aragón y, por extensión, de todo el territorio nacional. Ante la crisis que atraviesan los agricultores y ganaderos, los populares insistieron en su apoyo “sin titubeos” al sector primario y sus movilizaciones.