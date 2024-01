Fernando Sánchez: "Cualquier otro día ha nevado más y han funcionado las rutas escolares"

La suspensión este miércoles de las rutas escolares debido a la DANA que ha entrado en Aragón, ha causado malestar en las familias. Ayer ya se anunció que la intensidad del "temporal" iba disminuyendo y, aún así, se ha decidido suspender las rutas escolares.

Hoy hemos hablado en COPE con el alcalde de Canfranc, Fernando Sánchez, quien ha mostrado su prepcupación por esta decisión argumentando que "no solo supone un porblema para las familias sino que afecta a la vida en el medio rural ya que, lo más fácil es optar como lugar de residencia localidades como Jaca o Sabiñánigo que tienen de todo y no necesitan transporte. Esto no ayuda a mantener población".

El alcalde teme que lo que ha pasado hoy se repita. Sostiene que "si cada vez que nieva tenemos que suspender las rutas, es un problema".

Y es que, "la nieve en el Pirineo es normal y eso lo tienen que entender los que toman las decisiones". De hecho, Fernándo Sánchez ha reconocido que "cualquier otro día ha nevado más que hoy en Canfranc y las rutas escolares han seguido funcionando".

Los alumnos de Canfranc han ido hoy al colegio pero han tenido más problemas los de Canfranc Pueblo y los que tienen que acudir desde Candanchú. No todas las familias cuentan con los medios para llevarlos.

Ante esta situación, las familias se van a dirigir a las instituciones correspondientes para pedir que, a partir de ahora, se cuente con el territorio antes de tomar decisiones así. "Aquí estamos preparados y ningún padre quiere poner en riesgo a sus hijos pero lo de hoy ha sido precipitado", concluye.