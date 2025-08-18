La Feria del Libro de Jaca cierra con un balance “muy positivo” y más de 70 autores participantes

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaca, Andrea Vargas, ha valorado de forma “muy positiva” el desarrollo de la Feria del Libro de este año, que ha reunido a "más de 70 escritores" y ha contado con una "gran participación de público" en todas sus actividades.

“Han sido cuatro días muy intensos, con muchísima gente y con la satisfacción general tanto del público como de los autores”, ha señalado Lacasa, quien también ha querido destacar el entorno elegido para su celebración: el Paseo de la Constitución. “Es un lugar que invita a pasear, a leer, y que crea un ambiente idílico para este tipo de eventos”, afirmó.

Imagen del Paseo de la Constitución

Desde el consistorio ya se piensa en la próxima edición. “Esperamos que el año que viene sea igual de exitosa que esta”, ha concluido la edil, reafirmando su compromiso de mantener el evento en el mismo espacio en futuras ediciones.