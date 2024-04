Comienza la segunda fase para elaborar el Plan de Movilidad Sostenible del Parque Nacional de Ordesa

El Plan de Movilidad Sostenible del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido continúa con el proceso de participación ciudadana iniciado en los pasados meses de febrero y marzo. De este modo, del 9 al 28 de mayo tendrá lugar la segunda fase, con cuatro reuniones presenciales y una online, esta última a través de la página web Aragón Gobierno Abierto.

El objetivo es ordenar y mejorar los accesos al Parque Nacional, tanto para los visitantes como para la población de la zona, además de contribuir a mejorar el estado de conservación del espacio. Además, se analizarán las propuestas recogidas en los primeros encuentros con la ciudadanía celebrados en febrero-marzo.

Las próximas citas son las siguientes:

Torla. 9 de mayo , de 17:00 a 19:30 horas. Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Bielsa. 14 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas. Ayuntamiento de Bielsa.

Escalona. 23 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas. Ayuntamiento de Escalona.

Vídeoconferencia. 27 de mayo online, de 11:00 a 13:30 horas.

Fanlo. 28 de mayo, de 17:00 a 19:30 horas. Salón Social de Vió.





Las inscripciones para todas las reuniones están abiertas en el siguiente enlace del Laboratorio Aragón Gobierno Abierto: https://forms.gle/6Di4EUfdFjA5AiJg6 o por WhatsApp al teléfono 649 475 945.









Como ya se indicó al comienzo de este proceso, además de las nuevas infraestructuras que se están ejecutando, el Parque Nacional está trabajando en varias líneas para la mejora del acceso al espacio y la movilidad en su entorno. Entre ellas, el control de aforo, la mejora de la información del estado de accesos y aparcamientos en tiempo real, la mejora de la satisfacción del visitante y de la población local, con alternativas para la disminución del uso del vehículo privado, y la búsqueda de cooperación y coordinación entre administraciones.

Área de influencia

El área de influencia socioeconómica del Parque Nacional está constituida por seis municipios, si bien el eje de comunicación de este espacio natural se extiende por 13 poblaciones, desde Torla a Bielsa. Recibe alrededor de 600.000 visitantes al año, aunque la afluencia está fuertemente estacionalizada en torno al periodo estival. De estos, el 39% visita el sector Ordesa, el 31% el sector Pineta, el 22% de Añisclo y el 8% el sector Escuaín.

El hecho de que el Parque Nacional esté formado por cuatro valles independientes marca, de hecho, que haya cuatro realidades de acceso diferentes. El espacio cuenta con diez parkings que, a excepción del de Torla, no cuenta con plazas claramente delimitadas. Además, la gestión de los aparcamientos y los accesos al Parque Nacional corresponde a diferentes administraciones, lo que dificulta la coordinación.

El Ayuntamiento de Torla-Ordesa, de hecho, gestiona el bus lanzadera del sector Ordesa, única forma de acceder a este valle del Parque Nacional en verano y otras fechas señaladas del calendario, y no dispone de sistema de reserva previa o venta online, de modo que no se puede prever ni redistribuir el volumen de visitantes que llega al municipio. Además, el Plan Rector de Uso y Gestión para el sector Ordesa establece que la cifra máxima de visitantes es de 1.800 personas simultáneamente, de modo que los ciudadanos pueden viajar hasta el espacio y no poder acceder al Parque Nacional al haberse superado ya el aforo permitido.

En el sector de Añisclo se llegan a reunir más de 300 vehículos distribuidos en 3 kilómetros de carretera de montaña y en Pineta y Escuaín es frecuente que los coches estacionen en los márgenes de la carretera, con los consiguientes riesgos en caso de accidente u otro tipo de emergencia.

Las obras que están en ejecución en estos momentos, y que aglutinan inversiones por más de 6,7 millones de euros, permitirán aliviar parte de estas dificultades, dado que en el sector de Añisclo y Pineta están previstos dos aparcamientos que tendrán sus plazas debidamente delimitadas y, en el primero, está prevista la construcción también de una pequeña rotonda para facilitar la circulación del tráfico, además de un puente de acceso al nuevo aparcamiento en Pineta. En Escalona, asimismo, se prevé la construcción de un nuevo centro de visitantes y, en el sector de Escuaín, un nuevo aparcamiento en Escuaín y Tella, así como mejoras sustanciales en el acceso y estacionamiento en Rebilla.