Carlos Lacadena: "Los ánimos están bien porque no podemos luchar contra los elementos"

Que llueva en Semana Santa no es novedad. Pero que lo haga de forma tan intensa y durante tantos días, no es la tónica habitual. De hecho, el presidente de la Junta de Cofradías de Jaca, Carlos Lacadena, ha señalado en COPE que no recuerda una Semana Santa "en la que solo se hayan podido celebrar tres procesiones en la calle".

En la jornada del Domingo de Ramos todavía no había entrado el temporal Nelson. A partir del Lunes Santo, fue un no parar. Solo la procesión del Martes Santo y la Rompida de la Hora del día siguiente, se pudieron celebrar en la calle "y por los pelos".

Aun así, los actos religiosos que rodean a las procesiones se celebraron en el interior de la Catedral, que estuvo a rebosar de gente todos los días.

Lacadena dice que "los ánimos están bien". Y es que, lo que tienen claro todas las cofradías y hermandades es que "no se puede luchar contra los elementos".

Hay que tener en cuenta que son varios factores los que influyen a la hora de decidir si se sale o no en procesión. No solo hay que tener en cuenta la intensidad de la lluvia, sino cómo puede afectar a los trajes, instrumentos y a los propios pasos, sin olvidar a los cofrades que salen acompañando y portando esos pasos.

La Junta de Cofradías ya piensa en la Semana Santa 2025, esperando que el tiempo sea más benévolo. Será una Semana Santa más tardía, puesto que se celebrará a mediados del mes de abril. Hasta entonces, todo el trabajo realizado para este año será una labor menos que habrá que realizar en 2025. Para este año se había invertido en trajes y hay previstas algunas labores de restauración.

Este año, se han recaudado algo más de 700 euros en el local de pasos, que se destinarán a Cáritas Diocesana de Jaca