¡Canfranc te espera! Un verano lleno de experiencias para conectar con los Pirineos

Canfranc, la joya del Pirineo aragonés, se prepara para un verano vibrante e inolvidable. El Ayuntamiento ha desvelado un programa de actividades tan ambicioso como diverso, diseñado no solo para entretener, sino para sumergir al visitante en la esencia de este singular territorio. "Estamos convencidos de que las personas que conocen mejor el lugar que visitan, lo respetan más y se llevan un mejor recuerdo", ha afirmado Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc, subrayando el objetivo de trascender la mera visita turística.

La apuesta es clara: ofrecer una experiencia integral que combine ocio, cultura y un profundo respeto por el entorno. Este verano, Canfranc se engalanará con cuatro ferias, seis exposiciones, diversos conciertos y un extenso calendario de visitas guiadas, todo ello con el Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running que se celebrará en septiembre.

Un modelo de colaboración que funciona

El éxito de esta programación radica en una fructífera colaboración público-privada, destacada unánimemente como uno de los grandes pilares de la promoción turística de Canfranc. Empresas locales de ocio, cultura y aire libre como Pirinea Nordic, Sargantana, Manu Bueno y Raka se han implicado de lleno en el diseño de las actividades. Manu Bueno ha resaltado el "gran momento" que vive el turismo en Canfranc, con un notable crecimiento del turismo extranjero, especialmente francés.

Por su parte, Juan Antonio Rodríguez, concejal de Turismo, ha puesto el foco en la singularidad del patrimonio de Canfranc, que permite aprovechar sinergias entre lo público y lo privado en enclaves como el Fuerte de Coll de Ladrones o la ruta de los diques de contención en Los Arañones, una de las propuestas más valoradas por los visitantes.

Música, ferias y descubrimientos

El verano arrancará con la decimonovena edición del Festival Internacional de Música Pirineos Classic, que volverá a llenar de melodías el valle de Canfranc. Además, se celebrarán cuatro ferias consolidadas que atraen a numeroso público:

Feria del Camino: 26 y 27 de julio

Feria del Queso: 2 y 3 de agosto

Feria del Libro: 9 y 10 de agosto

Feria Gastronómica: 23 y 24 de agosto

Las visitas guiadas a la Estación Internacional de Canfranc, organizadas por la Oficina de Turismo y Sargantana, serán diarias (11:00, 12:00, 17:00 y 18:00 h), excepto el 18 de julio, cuando se celebrará la X Recreación Histórica de la Inauguración de la Estación. Pero el programa de visitas va mucho más allá, abarcando el rico patrimonio monumental y natural. "Queremos ofrecer algo más; que estas visitas, como las que dirige Manu Bueno, sean una experiencia de conocimiento e integración que nos permitan poner en valor el Camino de Santiago, el fuerte de Coll de Ladrones o la ruta de los búnkeres”, ha añadido el alcalde.

Esta filosofía se extiende a las visitas medioambientales que desarrollará la empresa local Pirinea Nordic, con la participación de un biólogo, garantizando que cada recorrido sea "mucho más que una excursión", centrándose en la observación, interpretación e identificación del entorno para ampliar el conocimiento sobre la zona.

Ayuntamiento de Canfranc Vía Ferrata Pared de Iserías

Arte e historia en la Torreta y más allá

La emblemática Torreta de fusileros, construida en 1879, será el epicentro de un variado programa de exposiciones, con horarios de 11:30 a 13:30 h y de 17:00 a 19:00 h:

Del 30 de junio al 14 de julio: “Naturaleza y retrato” de María Luisa Verdugo.

Segunda quincena de julio: “Pirograbado y Taracea” de Félix Cortina.

Del 1 al 15 de agosto: Fotografías “Fuera de lugar” de Carlos Martínez.

Del 17 al 31 de agosto: Acrílicos sobre lienzo o madera “Frecuencias de Color y Pasión” de María Martínez.

Septiembre: Exposición fotográfica “Canfranc-Canfranc. Imágenes de un desafío épico”, coincidiendo con el Campeonato del Mundo de Trail Running.

La oferta estival de Canfranc se complementa con las propuestas del Centro Alurte, referencia en la gestión de riesgos de montaña, y la Sala Museo del Laboratorio Subterráneo de Canfranc, ubicada en la Casa de los Abetos, que ofrece material didáctico sobre su fascinante actividad.

Canfranc: Un legado histórico que cautiva

PAOLA BANDRÉS Royal Hideaway Hotel

La historia de Canfranc es tan rica como su paisaje, íntimamente ligada a su posición estratégica en los Pirineos. Ha sido paso natural entre España y Francia, lo que ha marcado su desarrollo y su patrimonio. Su hito más emblemático es, sin duda, la Estación Internacional de Canfranc. Inaugurada en 1928, esta majestuosa construcción de estilo Beaux-Arts no solo fue un nudo ferroviario clave que conectaba ambos países, sino también escenario de intrigas y pasajes históricos durante las Guerras Mundiales. Su abandono tras un accidente en 1970 la sumió en un letargo, hasta su reciente recuperación y reapertura parcial, que ha devuelto el esplendor a esta "catedral de los Pirineos" y la ha consolidado como un ícono turístico.

Precisamente, la singularidad y el atractivo de Canfranc no han pasado desapercibidos a nivel internacional. El reconocido periódico The New York Times la incluyó entre sus destinos recomendados, un espaldarazo que refuerza su posición como enclave turístico de primer nivel. Puedes leer la noticia completa en The New York Times elige Canfranc entre los destinos imprescindibles a visitar en 2025.

Con esta ambiciosa programación y su encanto intrínseco, Canfranc se postula como uno de los destinos imprescindibles para este verano. ¿Te animas a descubrirlo?