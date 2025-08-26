Un camión frigorífico arde en Canfranc-Estación y obliga a cortar la N-330

La tranquilidad de Canfranc-Estación se ha visto alterada este martes por el espectacular incendio de un camión frigorífico. El suceso ocurría sobre las siete y media de la mañana, cuando el vehículo, que estaba estacionado para descargar en un comercio local, empezó a soltar humo bajo el motor.

Gracias al aviso de una empleada, el conductor logró sacar el camión de una calle cerrada, rodeada de viviendas, y lo desplazó hasta la avenida Fernando el Católico, en plena travesía de la N-330. Allí el fuego se desató con fuerza y acabó calcinando por completo el vehículo, además de afectar a un árbol y a un seto.

“Si no se llega a mover, las casas de alrededor podrían haber resultado dañadas”, ha señalado el alcalde, Fernando Sánchez, que ha subrayado la rapidez con la que actuó el conductor.

Hasta la localidad acudieron bomberos del parque de Sabiñánigo, los más próximos, tras recibir el aviso a las 7:40. El tiempo de desplazamiento, unos 43 minutos, hizo que cuando llegaron el camión ya estuviera totalmente consumido por las llamas, aunque pudieron asegurar la zona con apoyo de Guardia Civil, Carreteras y el Ayuntamiento.

El incidente obligó a cortar la N-330 durante varias horas. Los turismos fueron desviados por la explanada de Los Arañones, junto a la estación de tren, mientras que los camiones tuvieron que usar el túnel de Somport. La retirada del vehículo se retrasará hasta que se enfríen sus restos, previsiblemente este miércoles, debido a la elevada temperatura que aún mantienen.