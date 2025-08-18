Biescas vibra con la Feria de Stock de Verano este sábado 23: casi doce horas de ofertas, música y ocio

La localidad de Biescas se prepara para su tradicional Feria de Stock de Verano, que tendrá lugar este sábado 23 en la plaza del mercado y se extenderá casi doce horas, desde las 9:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, según señaló Lidia Ferrer, gerente de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gallego (AEPAG).

“Es una feria que ya forma parte de nuestras costumbres estivales, un remate perfecto del verano en el que muchas empresas aprovechan para sacar los productos que les quedaron y acercar oportunidades a la gente”, afirmó Ferrer durante la entrevista en Cope.

La feria reunirá un abanico variado de ofertas: “mucha empresa deportiva de Biescas y Sabiñánigo, algunas tiendas online, y artesanos que elaboran sus propios productos, como Greto Green, Vulcanima, la Craba Negra y Soledad Franco con sus joyas, entre otros. Un poquito de todo”, explicó la gerente.

Entre las novedades, Ferrer destacó la cercanía al mercado semanal de los sábados, lo que facilita la convivencia de actividades y la afluencia de público. “El año pasado fue un acierto, nos retroalimentamos y hubo una ausencia de público muy buena a lo largo de toda la jornada”, comentó.

La jornada estará amenizada por la charanga Destalentaus, que recorrerá las calles de la localidad para animar la tarde durante la hora del Vermú, además de ofrecer entretenimiento para todas las edades. En cuanto a ocio y gastronomía, habrá puestos de helados y churros para completar la experiencia familiar.

Respecto a los incentivos, cada compra realizada en los puestos de la feria entrega un boleto para el sorteo de dos grandes premios: una cámara digital y un altavoz. “Queremos tener un detalle con la gente que se acerca a vernos”, señaló Ferrer.

En cuanto al balance de la temporada estival, Ferrer indicó que la primera quincena de agosto ha sido “increíble” en términos turísticos y que, pese a la desestacionalización, septiembre y octubre continúan presentando actividad, “con casi todas las semanas habiendo algo en el Valle de Tena”. Lidia Ferrer cerró agradeciendo a vecinos y visitantes y reiterando la invitación a aprovechar “chollos y un día lúdico y comercial” en la Feria de Stock de Verano de Biescas este sábado 23, desde las 9:30 de la mañana y durante todo el día, en la plaza del mercado