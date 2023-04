La Asamblea Canal Roya convoca una manifestación el sábado 15 de abril en la Plaza Biscós de Jaca

La Asamblea Canal Roya convoca una manifestación el sábado 15 de abril a las 19:00h en la Plaza Biscós de Jaca en protesta del proyecto de unión de estaciones de esquí Astún-Formigal. De 18:00 a 19:00 se realizarán talleres y actividades para los más pequeños donde se anima a que acudan disfrazados de animales.

A las 19:00h dará comienzo la manifestación en la Plaza Biscós y continuará su recorrido circular por Pl. la Ripa, Pl. de la Catedral, Pl. San Pedro, C/ Santa Orosia, Avda. Primer Viernes de Mayo, C/ Mayor, C/ Zocotin y se vuelve a la Pl. Biscós. Además, se pondrá banda sonora con la compañía de la batucada Truka Saka Laca y se cantará Anqueras montañas con Gaiters de chaca.

A las 20:00h será la lectura del manifiesto a cargo de Victor Ezquerra (biólogo) en representación de la Asamblea Canal Roya, Mamen Muñoz en representación de los empresarios de la zona y la alpinista Marta Alejandre.

"Esta manifestación surge del movimiento ciudadano en el territorio, del malestar de los empresarios y ciudadanos con los políticos, con la Diputación Provincial, con las estaciones de esquí de Aramón-Formigal y Astún. Así como con el Gobierno de Aragón liderado por el PSOE de Javier Lambán que dice que esta unión traerá empleo estable, atraerá turistas, asentará población y será un proyecto en el que se minimiza el impacto a la naturaleza a través de la financiación de los fondos europeos en pro de un turismo sostenible. Dando así por hecho que el territorio apoya este despropósito de proyecto, y presuponiendo también que la única forma de sustento en el Pirineo es el turismo en las estaciones de esquí, los aquí convocantes diferimos de este razonamiento y conocemos alternativas reales en consonancia con la actualidad climática, social y económica", explica la Asamblea en un comunicado.

Igualmente, señala que "desde que surgió la Asamblea Canal Roya el pasado mes de marzo, nuestro único propósito ha sido dar voz al territorio. Este motivo viene acompañado de la ausencia de consulta ciudadana en el territorio. Es así tales ausencias que queremos destacar que desde ACOMSEJA se ha realizado una encuesta sin proporcionar datos completos de los participantes, sin enviar la participación a todos los empresarios del valle y sin informar a todos sus asociados".

En este último mes ha surgido un movimiento en el territorio posicionándose en contra de la unión de estaciones por el valle de Canal Roya. Se han realizado acciones en las carreteras en Jaca, Senegüé, Aurín y Sabiñánigo; se han puesto mesas informativas sobre el proyecto de unión de estaciones en Jaca, Astún, Candanchú, Ayerbe, Santa Cilia y Murillo de Gállego; se han realizado concentraciones donde ha ido presidencia del Gobierno de Aragón y se han buscado colaboraciones y se ha contactado con varios negocios de la zona para que den difusión y puedan mostrar su desacuerdo a la unión de estaciones.

"Seguimos creciendo, cada vez se unen más personas, más negocios locales y más empresas que NO quieren la unión de estaciones por Canal Roya. Seguiremos luchando por dar voz a nuestras montañas". El martes 11 de abril se vuelve a realizar una asamblea abierta a todas aquellas personas que quieran participar, será en el Centro de Juventud de Jaca a las 18:30h.