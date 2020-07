Ricardo Mur: "Costó mucho preparar los funerales pero su suspensión fue un alivio"

Ricardo Mur, párroco de Biescas, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de cómo fueron los preparativos del funeral por las víctimas del coronavirus y la decisión de suspenderlo. "Ha sido mucho trabajo pero, a la vez, un alivio porque había miedo". Algunas personas ya avisaron de que no iban a acudir y otras lo iban a hacer por compromiso, explica Ricardo Mur, quien también ha señalado que "cuando empezamos a llamar a las familias para avisar de la suspensión del acto, lo consideraron natural y la mejor opción". El Jueves 23, llegó una carta de la consejera de presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, a todos los Obispados de Aragón insistiendo en que no se celebraran los funerales colectivos por miedo a las concentraciones no tanto por el acto en sí sino por la entrada y la salida. Después, el Obispo de la Diócesis, Don Julián Ruiz, decidió esa suspensión al igual que en Huesca. Mur, subraya que no habrá funerales colectivos más adelante porque pasado tanto tiempo se desnaturaliza pero sí que se hacen de forma individual.

Ricardo Mur, por otro lado, ha recalcado que "la esencia del cura rural ya no es tanto hacer cosas sino permanecer en el sitio en el que estás. Somos los únicos que quedamos porque maestros, banqueros, funcionarios, etc se acaban marchando. Nuestro trabajo es acompañar a las familias, en esta ocasión, en la enfermendad y en la muerte, si no se puede físicamente, por teléfono. Ahí hemos estado para acompañar a las familias, a los vivos y a los difuntos lo mejor que hemos podido", concluye.