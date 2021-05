Miguel Carasol: "Que este año sirva para mirar al futuro con ilusión y esperanza"

Miguel Carasol encarna la figura del Conde Aznar en la fiesta del Primer Viernes de Mayo. Hoy ha pasado por los micrófonos de COPE para lanzar un mensaje de esperanza y positividad de cara al año que viene. Reconoce que "se palpa más tristeza porque son dos años sin fiesta pero la situación es la que es y hay que cumplir". Solo se celebrará la misa en la ermita de la Victoria a puerta cerrada y no se llevan a cabo las visitas a los colegios. El himno sonará en las emisoras locales para que la gente lo cante en casa "pero no hay tantas ganas como el año pasado por lo que el ambiente, seguramente, no será el mismo en las casas". Carasol ha manifestado que, como Conde Aznar, es triste no poder celebrar la fiesta con normalidad pero "no hay que caer en la nostalgia, no hay que quedarse con pena sino mirar al futuro y pensar que, si todo va bien y el año que viene hay fiesta, la podremos celebrar con el doble de alegría porque será, además, la primera que se celebre en condiciones como Fiesta de Interés Turístico Nacional".

Igualmente, recalca el mensaje que se está dando desde la Hermandad sobre que "lo importante es que todos estemos el año que viene para celebrar el Primer Viernes de Mayo". También ha hecho un llamamiento a la prevención con motivo de la "fiesta" ya que la situación sanitaria exige un cumplimiento muy estricto de las normas pero no solo con motivo del Viernes de Mayo sino todos los días. No te pierdas la entrevista en COPE.