El II Memorial Carlos Sánchez-Cruzat Duplá,un éxito deportivo y económico para Jaca

El Club Hielo Jaca organizó este pasado fin de semana el II Memorial Carlos Sánchez-Cruzat Duplá, de hockey sobre hielo, en recuerdo del directivo del club fallecido en 1981, en un trágico accidente de tráfico en Andorra, cuando acompañaba al equipo sénior.

El torneo dirigido a las categorías Sub 11 y Sub 9 contó con la asistencia de 13 equipos de 7 clubes: Barça Hockey Gel, Club Gel Puigcerdà, Txuri Urdin, Milenio Panthers de Logroño, Majadahonda, Valdemoro y Club Hielo Jaca. La actividad no tuvo carácter competitivo y se organizó en el marco de la formación y el desarrollo de las categorías más jóvenes del hockey hielo nacional.

Desde la junta directiva del Club Hielo Jaca destacan que "el éxito ha sido absoluto en lo deportivo y así lo han manifestado los clubes participantes". Algunos datos que reflejan la estupenda acogida que ha obtenido esta cita son los 130 participantes (incluidos entrenadores y delegados de los equipos) y los 41 partidos disputados en el pabellón de hielo de Jaca.

Además, el II Memorial Carlos Sánchez-Cruzat Duplá generó el desplazamiento de 300 personas hasta Jaca (entre deportistas y familiares). Desde el club se calcula que 200 personas pernoctaron en la capital de la Jacetania con dos noches de alojamiento, mientras que otras 100 personas pasaron una noche en Jaca.

De este modo, el torneo motivó un impacto económico muy positivo sobre la localidad de Jaca, atrayendo a visitantes de Cataluña, País Vasco, Madrid y La Rioja, en lo que estaba previsto como un fin de semana de temporada baja para el sector turístico.

La voluntad del club es seguir promoviendo la organización de este tipo de torneos con el ánimo de que las empresas locales -sobre todo, los alojamientos hoteleros, los bares y los restaurantes y los comercios- se puedan ver beneficiadas por la llegada de un importante número de deportistas y familiares de otras comunidades autónomas del norte y del centro de España.

Por parte del Club Hielo Jaca se agradece la labor desempeñada por las familias de los jugadores, los entrenadores, los delegados y otros voluntarios, sin cuyo trabajo y colaboración no hubiera sido posible la celebración del II Memorial Carlos Sánchez-Cruzat Duplá, al que asistieron hijos y nietos del homenajeado, mostrando su gratitud por la organización de la cita, que concluyó con una foto de familia con todos los participantes.