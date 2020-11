El 29 de mayo de 1.808, los habitantes de Jaca se plantaron a las puertas de la Ciudadela para pedir armas

Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez, culmina su sección sobre el armamento en manos de los jaqueses del siglo XIX. En el marco de la Guerra de la Independencia, nos detalla que, el 24 de mayo de 1.808, hubo un levantamiento en Zaragoza en el que la población pidió armas para protegerse de los franceses. Los jaqueses hicieron lo mismo pocos días después, el 29 de mayo ante las puertas del Castillo. Los militares no quisieron en un principio, pero al día siguiente cambiaron de idea. Además, coincidió con la llegada a Jaca de una partida de fusiles. ¿Qué ocurrió? que los mismos jaqueses se dieron cuenta de que no estaban capacitados para el mando de la Ciudadela. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.