Las empresas de ocio educativo piden claridad al departamento de Educación sobre las extraescolares

Comunicado de AESERSOC, Patronal araginesa de empresas de ocio educativo y animación sociocultural.

Las Empresas de Ocio Educativo y Actividades Extraescolares aragonesas queremos llamar su atención respecto de las dudas que están teniendo numerosos centros educativos para prever, programar y ejecutar determinadas actividades extraescolares con y sin pernocta fuera de los Colegios e Institutos aragoneses.

Puestos en contacto desde nuestras empresas con más de 150 centros educativos, nos sorprende que el mayor temor a organizar actividades sea la inseguridad que tienen respecto a la responsabilidad del profesorado y/o equipo directivo que promueve viajes organizados, semanas blancas, aulas de naturaleza y viajes de fin de curso educativos.

El Gobierno de Aragón, aunque no prohíbe, recela y no anima a promover dichas actividades y los centros se reconocen huérfanos e inseguros para realizarlas. Numerosos inspectores incluso recomiendan no realizarlas generando aún mayor inseguridad. Ni siquiera las campañas de esquí anunciadas por Diputaciones como la de Huesca, se sabe cómo van a ejecutarse y con qué seguridad cuentan.

En estos momentos de generalizada vacunación y baja incidencia, queremos solicitar encarecidamente a la Comunidad Escolar liderada por nuestro gobierno que sea clara y contundente respecto a estas cuestiones, oriente debidamente a los centros escolares y les anime a retomar estas actividades dentro de los Planes Educativos de Centro en este curso 21/22.

Centros Educativos de otras Comunidades Autónomas están copando en estos momentos albergues, hoteles y alojamientos para la práctica del esquí y la naturaleza, y nos tememos que cuando los centros aragoneses quieran reaccionar, puede ser que se encuentren sin posibilidad de hacerlo.

Por esta razón, desde la responsabilidad que su organización tiene al respecto, le animamos a que nos ayude en lo posible a paliar esta situación.