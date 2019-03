Las Comarcas de la Jacetania y Alto Gállego, unidas por la igualdad

La Plataforma 8M Alto Gállego y Jacetania convoca a la ciudadanía a la huelga feminista de este viernes, 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Una Huelga que, tal y como explican en un comunicado, constará de nuevo de 4 ejes: laboral, estudiantil, consumo y cuidados, creando una huelga en todos los espacios de la vida, alcanzando también otros espacios políticos y sociales. Una propuesta abierta en la que todas podamos encontrar una forma de participar acorde a nuestras circunstancias.

Este año, la Plataforma 8M está organizando LA CARAVANA de mujeres rurales, para animar y facilitar a las mujeres de los pueblos a unirse a las concentraciones que habrá en Sabiñánigo a las 12 h y en Jaca a las 19 h. Más información en colectivototo.sabi@gmail.com y cartel adjunto.

Uno de los Puntos de Encuentro para empezar a recibir a las compañeras, será en Jaca a las 10h en el parking de la ciudadela junto a la guardería. Donde empezaremos la jornada con un buen desayuno y mejores vibraciones para comenzar la HUELGA FEMINISTA.

El bicipikete de Jaca y caravana se unirán para salir al siguiente Punto de Encuentro en SAbiñánigo a las 12h en el parking Camino de Aurin, para unirnos con las compañeras de Alto Gállego y acudir a la Concentración del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Sabiñánigo.

Después de la lectura de manifiesto, por un abanico de mujeres representativas de nuestras comarcas, disfrutaremos de una comida de alforja y café feminista.

La Jornada de Huelga Feminista continuará tejiendo redes entre nosotras, ocupando el espacio público, creando saberes y prácticas de resistencia feminista.

A las 19h será la Concentración en Jaca, en la Plaza Ripa. Se leerá el manifiesto del 8M y de asociaciones que participan en la plataforma, siendo un altavoz para la denuncia y la reivindicación.

Pero no todo acaba el 8 de Marzo...

El domingo 10M la Plaza Ripa también acogerá la Muestra Arte Mujer de 11 a 14 h. Una Jornada para conocernos, acuerparnos, cuidarnos, bailarnos... reírnos del patriarcado y r-evolucionar los feminismos. Contaremos con la participación de Asociaciones y Colectivos, Artesanas, actuaciones musicales, danza, cuenta cuentos en colaboración con la Biblioteca de Jaca y voluntarias.

Librerías de Jaca y Sabiñánigo se han unido a la invitación de exponer en sus escaparates durante estas semanas cuentos, libros, materiales para la educación desde la igualdad de género, la diversidad y coeducación.

Pero no toda acaba este fin de semana, más adelante tendrá lugar:

Micro teatro de la mano de DESMADRES TEATRO; el 30 de abril en el Palacio de Congresos de Jaca

Exposición de Pintoras de la Jacetania, se organizará a lo largo de 15 días, fecha a determinar próximamente.

Desde la PLATAFORMA 8M ALTO GALLEGO Y JACETANIA os invitamos a participar y llenar las calles de feminismos en la jornada de huelga del 8M viernes y a lo largo de todo el año en nuestras casas, nuestras aulas, nuestros centros de trabajo, nuestras leyes, nuestra justicia, nuestras relaciones...porque LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERA.