Jaca incorpora nuevas rutas y se abre a la venta online para sus actividades

Esta mañana se han presentado en el Ayuntamiento de Jaca dos novedades referentes a la Oficina de Turismo y que contribuyen a la caracterización de Jaca como ciudad de montaña inteligente. Al acto han acudido la directora de la oficina, María José Jarne y Olvido Moratinos, concejal de turismo.

Una de las innovaciones es la incorporación de 36 rutas de senderismo a Wiklioc.org, que se suman a las siete que ya estaban vigentes en la web y que se enmarcan dentro del término municipal de la ciudad. Estas rutas son de fácil acceso por lo que son aptas para todos los públicos, aunque varían en duración y desnivel. Todos los detalles necesarios, se recogen en cada ruta expuesta: “la ruta te dice el kilometraje, si es fácil, si es circular o no, las fotografías relacionadas, todo el texto, y luego los waypoint (punto de ruta) de cada una, por si hay alguna incidencia algún cruce que no este claro”, explica María José Jarne. Las rutas podrán descargarse a pesar de no tener descargado wikiloc y no supondrá ningún coste.

Además, se han creado tres planos del término municipal de Jaca que recogen las 28 rutas más importantes y cuya información se ampliará con una ficha. Desde los tres folletos se podrá acceder a la aplicación web a partir del QR. Son: “Descubriendo Oroel y su entorno”, “Descubriendo la solana y la Vereda Oeste”, “Descubriendo la Val Ancha y la Vereda Este”.

La otra novedad es la incorporación de venta online de las entradas para las actividades, lo que será ventajoso para aumentar el dinamismo en la compra de entradas en la Oficina de Turismo en las horas puntas y de esta forma también reducir las aglomeraciones. Así lo señala la concejal de turismo Olvido Moratinos: “dados los momentos en los que estamos, en los que tenemos que seguir controlando aforos, agrupaciones de personas, también nos parecía importante poder disponer de esta venta online”.

Se plantean cuatro bloques de actividades: historia y patrimonio teatralizazdo, rutas geológicas, senderos y naturaleza y vive Rapitán; que a su vez ofrecen sus propias propuestas. El precio de las entradas es de 5 euros en todas las categorías, pero existen promociones que rebajan el precio de estas con la compra de más entradas.