El PP de Jaca hace una feroz crítica a los dos años de gobierno del tripartito

El Partido Popular ha realizado su balance de dos años de legislatura esta mañana en el Ayuntamiento de Jaca. Su portavoz Carlos Serrano ha criticado la labor del equipo de gobierno en este tiempo. En el podcast adjunto está la rueda de prensa íntegra de Serrano

Principales críticas:

Transparencia: “No conseguimos que sean transparentes y no son nada participativos con los grupos de la oposición”

Ayudas: “En 2020 se distribuyeron dos tipos de ayudas. Las de las familias no estuvieron bien orientadas y no llegaron ni de lejos los 200.000 euros destinados. Y a las empresas llegaron tarde. Con los préstamos no hicieron caso a nuestras recomendaciones (no se podían gestionar directamente) y por ello también hubo un retraso tremendo. Todo nos lleva a la escasa solvencia que tienen para gobernar. Ahora en 2021 hay 300.000 euros de ayudas que se podían haber repartido e febrero y este equipo de gobierno las tiene paralizadas”.

Impuestos: “los impuestos no se bajan por ideología política. Nosotros presentamos para 2021 un estudio de rebaja fiscal de 500.000 euros para todos los jacetanos. El ayuntamiento ha arrojado un superávit de más de dos millones de euros el año pasado, que se suma al remanente de tesorería que es más de 6 millones de euros. Este ayuntamiento recauda más de lo que sabe gastar”

Balance del tripartito: “Han intentado vender que llevan el 50% de su acuerdo de gobernabilidad. Tienen un poco que ofrecer, Era un acuerdo muy escueto. No tienen plan de futuro”

Alcalde: “El alcalde está desaparecido ante los problemas de la sociedad. Se está dejando llevar, no sé si es porque ya ha dejado caer que probablemente no se va a presentar”

Participación: “Los consejos de ciudadanos que convocan no funcionan. Hacen exposiciones de sus propias ideas y no escuchan a la ciudadanía, ni a la oposición”.